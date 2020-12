Lierse Kempenzonen haalt met transfervrije Tibeau Swinnen extra middenvelder in huis

Voetbal 1BIn een poging om het tij te keren, trok het sportief noodlijdende Lierse Kempenzonen de transfermarkt op. De Pallieters – momenteel voorlaatste in 1B – bereikten vanmiddag een akkoord met centrale middenvelder Tibeau Swinnen. De in Diest geboren Swinnen zat sinds juli zonder club. Voordien speelde hij bij het Nederlandse Helmond.

In 1B staat Lierse er op zijn zachtst gezegd niet zo goed voor. De ploeg van trainer Tom Van Imschoot pakte in de jongste tien wedstrijden slechts drie punten en zag afgelopen weekend de afstand met een ‘veilige’ plaats in het klassement oplopen tot acht punten. Toch willen ze zich op het Lisp nog niet zomaar gewonnen geven. Met de aanwerving van Tibeau Swinnen, die tekende tot het einde het seizoen, hoopt men alvast het middenveld te versterken.

Hoewel Swinnen een Belg is, doet zijn naam hier niet meteen een belletje rinkelen. Dat komt mede omdat hij het grootste deel van zijn profcarrière in Nederland doorbracht. Nadat Swinnen de jeugdreeksen doorliep bij Racing Genk ondertekende hij in 2013 een contract bij de Nederlandse tweedeklasser FC Eindhoven. In Eindhoven kwam Swinnen 119 keer in actie met de eerste ploeg. Daarin was hij goed voor drie goals en zes assists.

Kapitein

Nadien volgde een gevoelige overstap naar het naburige Helmond Sport, reeksgenoot en rivaal van Eindhoven. In twee seizoenen Helmond speelde Swinnen 65 officiële matchen, scoorde hij zeven keer en gaf hij vijf beslissende passes. Bij Helmond was de polyvalente middenvelder zelfs een tijdlang kapitein, maar nadat de ploeg twee kwakkelseizoenen beleefde, besloot het bestuur de spelerskern grotendeels te vernieuwen. Zo werd Swinnen afgelopen zomer een vrije speler.

Uiteindelijk belandde Swinnen nu dus bij Lierse, waar hij een beetje schwung moet proberen te brengen in de ploeg. “Dankzij Lierse kan ik mijn eerste minuten maken in het Belgisch voetbal. Na zeven seizoenen in Nederland, ben ik blij dat ik me in eigen land op de voetbalkaart kan zetten”, laat Swinnen weten in een eerste, korte reactie op Lierses website. “Lierse is een mooie club. Ik hoop hier met mijn voetballend vermogen en ervaring iets te kunnen bijbrengen.”