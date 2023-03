Lierse kan na vier maanden weer rekenen op Mehdi Tarfi: “Even de lelijke kant van de voetbalsport gezien”

“Ik was heel blij dat ik vorig weekend tegen de beloften van Anderlecht nog een kwartier mocht invallen”, glimlacht Tarfi. “De voorbije maanden waren niet altijd even leuk. Voetbal is een mooie sport, maar nu zag ik een tijdlang de lelijke kant. Ondanks de pech heb ik geprobeerd om positief te blijven. Aan blijven hangen in negativisme heb je niks. Ik besloot hard te werken aan mijn comeback en dat wierp ondertussen dus zijn vruchten af.”

Hechte groep

Tarfi had vorige zondag dus zijn inbreng in Lierses 2-0 zege, de eerste geel-zwarte driepunter sinds de start van de play-offs. “Daar waren we heel tevreden mee”, aldus Tarfi. “Op speeldag één en twee had de ploeg eigenlijk ook al meer verdiend. Nu kregen we dus loon naar werken. Hoewel we op zich nog weinig te winnen hebben, kijken we toch uit naar de rest van de play-offs. Het team heeft geknokt voor een plaats in de top zes. Ons hoofddoel is nu bereikt, maar vanzelfsprekend willen we nog graag zo veel mogelijk bonuspunten sprokkelen. Te beginnen nu vrijdag in Beveren, waar ik me eerder dus blesseerde aan de heup.”