Lierse kan na vele weken opnieuw rekenen op Van Landschoot en Vermeiren, Santermans is geschorst

Voor het eerst sinds speeldag één zit Simon Vermeiren opnieuw in Lierses wedstrijdkern. In de openingsmatch op Westerlo viel de 29-jarige spits al na twee minuten uit met een kuitblessure. Bijna vier maanden later is Vermeiren eindelijk ‘back in business’. Of de routinier meteen Lierses scoringsprobleem – de Pallieters staan al vier matchen droog – gaat oplossen, is natuurlijk de vraag. Maar in elk geval heeft coach Van Imschoot nu opnieuw wat meer offensieve wisselmogelijkheden. Dat was de voorbije weken wel eens anders.

De terugkeer van Jellert Van Landschoot zou Lierse dan weer extra voetballend vermogen moeten brengen. Het 23-jarige jeugdproduct van Club Brugge was in vier wedstrijden in het geel-zwarte shirt overigens goed voor één doelpunt en twee assists. Tussen eind september en half oktober haalde Van Landschoot zelfs twee keer het ‘Elftal van de week’ in 1B. Een scheurtje in de ligamenten van de enkel gooide dan roet in het eten. Maar intussen is het ergste leed dus geleden en is Van Landschoot opnieuw inzetbaar.

Allach traint weer

Ayyoub Allach (22) staat nog net iets minder ver in zijn revalidatie, al doken er op Lierses facebookpagina wel foto’s op van Allach die terug op het trainingsveld staat. Als het enigszins mee zit, kan Allach – die half november op RWDM van het veld werd getrapt – misschien volgende week de wedstrijdkern halen. Ook dat zou een opsteker zijn voor Lierse, want met vier doelpunten is Allach clubtopschutter.

Minder goed nieuws is er, ten slotte, van Ben Santermans (28). De centrale verdediger is tegen Deinze geelgeschorst. Mogelijk wordt Jef Van Der Veken nu een rijtje achteruit getrokken en komt Jellert Van Landschoot op het middenveld te staan. Of krijgt Toon Janssen eerst nog eens zijn kans?