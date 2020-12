Lierse icoon Nico Van Kerckhoven blaast vijftig kaarsjes uit: “Ik was nooit een planner, maar ben blij met wat ik al heb mogen meemaken”

VoetbalHij ziet er nog een stuk jonger uit, maar Nico Van Kerckhoven mocht eerder deze week wel degelijk vijftig kaarsjes uitblazen. Dat vraagt om een ‘trip down memory lane’ met het clubicoon van Lierse, dat tegenwoordig in Kontich woont. “Als ik nu opnieuw 18 was, zou ik de zelfde keuzes maken.”

Proficiat, Nico. Vijftig jaar worden: wat doet dat met een mens?

“Ik ben normaal niet zo bezig met mijn leeftijd, maar vijftig is toch een beetje speciaal. Jammer genoeg kon ik door de coronasituatie geen groot feest organiseren, maar mijn vrouwtje Nadia bood me wel een schitterende verrassing aan. Zij had een filmpje samengesteld met videoboodschappen van ongeveer 75 mensen die ik goed ken: familie, ex-ploegmaats, vrienden van buiten het voetbal… Nadia heeft me nog niet vaak zien wenen, maar nu moest ik af en toe toch een traantje wegpinken van ontroering.”

Zo’n vijftigste verjaardag is ook een moment om eens achterom te kijken. Ben je tevreden over wat je tot nu toe hebt gedaan en bereikt in je leven?

“Ik ben nooit een planner geweest, maar ik ben wel blij met de manier waarop alles tot nu toe uitdraaide. Ik heb een goede vrouw, twee kinderen en een plusdochter. In het voetbal heb ik er dan weer het maximum uit gehaald. Weet je, als ik nu opnieuw 18 jaar was, zou ik exact de zelfde keuzes maken. Ik heb tot mijn veertigste kunnen spelen en maakte veel mooie momenten mee. De titel met Lierse in 1997 was natuurlijk een absoluut hoogtepunt. Wat wij toen als klein, sympathiek ploegje met bijna allemaal Belgen presteerden, is en blijft uniek. Later pakte ik met Schalke nog twee Duitse bekers. En dan was er het hoofdstuk met de Rode Duivels. Onze generatie had niet de pure klasse van de huidige lichting, maar ik maakte toch twee WK’s en een EK mee. Dat was voor ons als een prijs winnen.”

Je eerste echte trofee was dus die titel met Lierse. De band met de ploegmaats van toen is ook altijd intact gebleven.

“Absoluut. Wij waren een groep vrienden en gingen al eens samen op stap. In deze tijd ligt dat veel minder voor de hand. Als je nu eens een stapje in de wereld zet, weet iedereen via sociale media binnen de kortste keren waar je zit. Alles wat je als voetballer doet, wordt nu meer onder een vergrootglas gelegd. Dan was het vroeger toch plezanter. En uiteraard zat er destijds ook wel eens een haar in de boter. Het is een bekend verhaal dat trainer Eric Gerets woedend was op keeper Stanley Menzo toen die laatste in volle titelstrijd naar Frankrijk reisde voor contractbesprekingen met Bordeaux. Maar uiteindelijk konden we dat soort akkefietjes altijd wel oplossen. Die eenheid leverde ons de hoogste bekroning op.”

Volledig scherm Nico Van Kerkchoven tijdens een reünie van de Lierse kampioenenploeg, intussen drie jaar geleden. De vriendschappen van toen bleven steeds intact. © Photo News

Na Lierse ging je in Duitsland aan de slag, eerst zes jaar bij Schalke 04 en dan nog een seizoen bij Borussia Mönchengladbach. Wat hou je over aan die Duitse periode?

“Een goed gevoel en een paar vriendschappen. Oude ploegmaats als Olaf Thon en Youri Mulder spraken bijvoorbeeld ook een verjaardagsboodschap in. Schalke zelf stuurde me een kaart en een cadeautje. Dan heb je toch iets betekend voor die club. En dan te weten dat ik in mijn eerste jaar bij Schalke moeite had om me door te zetten. Een paar keer heb ik zelfs overwogen om een transfer aan te vragen, maar ik beet toch door. Dat ik toen de moeilijkste weg heb gekozen en op mijn pootjes terecht kwam, vind ik nog steeds iets om trots op te zijn.”

Tussen 1996 en 2002 speelde je 42 keer voor de nationale ploeg. Je laatste optreden als Rode Duivel kwam er in een memorabele WK-match tegen Brazilië.

“De wedstrijd van de afgekeurde goal van Marc Wilmots… Tegen Brazilië spelen was niet niks. Bij hen deden kleppers mee als Ronaldo, Rivaldo en Ronaldinho. Na de match wisselde ik van shirt met de toen nog piepjonge Kaka. Achteraf gaf ik dat truitje aan Eric Van Meir, die mij het shirt van de toen bekendere Lucio gaf. Zo veel jaren later is dat een vergissing gebleken, want Kaka groeide uit tot een absolute topper (lacht).”

Na een mooie herfst van je carrière bij Westerlo heb je nooit je kans gewaagd als hoofdtrainer. Waarom niet eigenlijk?

“Goh, dat is gewoon nooit iets geweest wat ik heb geambieerd. Nu nog steeds niet, trouwens. Ik ben destijds de Uefa B cursus beginnen volgen, gewoon uit nieuwsgierigheid. Philippe Clement zat toen bij mij in de les. Als je ziet waar die nu staat… Maar nogmaals: hoofdcoach worden is niet zo mijn ding. Later ben ik scout en assistent-coach geworden en in die rol voel ik me prima.”

Volledig scherm Nico Van Kerckhoven aan de slag als assistent-trainer bij Lierse Kempenzonen. © Photo News

Als assistent bij ‘jouw’ Lierse maakte je in 2018 van dichtbij het faillissement mee. Hoe heb je dat beleefd?

“Dat was heel heftig, natuurlijk. Ik heb daar toch even van afgezien. Als 16-jarige stond ik wekelijks te supporteren op ‘den Berg’ en later brak ik zelf door op het Lisp. Lierse is dus een deel van mezelf. Gelukkig herrees uit de as van het oude Lierse al snel een nieuwe club. Toen het huidige bestuur me vroeg om in de technische staf te blijven, heb ik niet lang getwijfeld. Voor mij is het gevoel het zelfde.”

Je makker Eric Van Meir koos in de nasleep van het faillissement voor het project Lyra-Lierse.

“Ik heb eerlijk gezegd nooit goed begrepen waarom Eric voor ‘de Lyra’ koos. Maar goed: ieder maakt zijn eigen keuzes en het staat onze vriendschap zeker niet in de weg. Eric was trouwens één van de mensen die een verjaardagsboodschap insprak.”

Ter afronding: mogen we je voor je vijftigste verjaardag dan maar het behoud van Lierse in 1B toewensen?

“Het zou mooi zijn, al wordt het niet gemakkelijk. De stap van het amateur- naar het profvoetbal is groot. Maar van één ding mogen de supporters zeker zijn: we gaan ons zeker niet zomaar gewonnen geven.”