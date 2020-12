Lierse huurt jonge linksback Brent Laes van OHL: “Kijk er naar uit om strijd mee aan te gaan”

Voetbal 1BHoewel de sportieve situatie voor Lierse Kempenzonen er stilaan uitzichtloos uit ziet, wil men zich op het Lisp toch niet zomaar neerleggen bij het onvermijdelijke. Zo trok Lierse vandaag nog een bijkomende speler aan voor deel twee van de competitie in 1B. Brent Laes (een 20-jarige linksback) komt op uitleenbasis over van OH Leuven.

Sinds afgelopen weekend staat Lierse elf punten achter een ‘veilige’ plaats in 1B. Ga daar maar aan staan als je in vijftien wedstrijden slechts tien punten hebt gepakt. Toch wil geel-zwart de handdoek nog niet in de ring gooien, want nadat enkele dagen geleden de transfervrije Tibeau Swinnen een contract ondertekende, volgt nu Brent Laes. Hij wordt van OHL geleend tot het einde van het seizoen.

Laes moet links achteraan de concurrentie aangaan met Timo Cauwenberg. De jonge verdediger doorliep de jeugdreeksen bij OH Leuven, maar kon aan Den Dreef vooralsnog niet doorbreken in de eerste ploeg. Tot nu toe speelde Laes slechts twee wedstrijden bij de grote jongens: een bekermatch tegen amateurclub Wetteren in de zomer van 2019 en een overbodig competitieduel tegen Virton, op het einde van vorig seizoen. Bij Lierse hoopt de tweevoudige jeugdinternational in de komende maanden meer speelgelegenheid te kunnen afdwingen.

Drang naar voren

“Lierse toont al enige tijd interesse in mij en de laatste dagen is mijn transfer in een stroomversnelling gekomen”, vertelt Brent Laes op Lierses website. “Ik ben trots op deze overgang, want Lierse is in mijn ogen een grote en mooie club. In 1B is elke wedstrijd een finale. Ik kijk er naar uit om de strijd mee aan te gaan. Wat mijn grootste kwaliteiten zijn? Ik ben een linksachter met een groot loopvermogen en trek ook graag mee naar voren. Verder geef ik me niet snel gewonnen.”

Die laatste eigenschap zal Laes bij Lierse dus goed kunnen gebruiken, want de Pallieters staan in de resterende dertien wedstrijden voor one hell of a job… Overigens vindt Laes in Lier een oude bekende terug, want ook aanvallende middenvelder en leeftijdsgenoot Jo Gilis wordt door OHL ter beschikking gesteld van Lierse.