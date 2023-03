Lierse huurling Mathias Delorge wil zich tonen en bijleren in play-offs: “Op fysiek vlak stappen zetten”

Voetbal CPLZondag is het derbydag op het Lisp, waar Lierse provinciegenoot Beerschot ontvangt. Mathias Delorge, die vorig weekend debuteerde voor Lierse, heeft er alleszins veel zin in. “Deze reeks is voor mij de perfecte leerschool.”

Op de slotdag van de wintermercato huurde Lierse aanvallende middenvelder Mathias Delorge (18) van Sint-Truiden. Afgelopen weekend maakte de jonge Limburger zijn debuut, op het veld van leider RWDM. “Aan die match hield ik een dubbel gevoel over”, blikt Delorge terug. “Natuurlijk was ik blij dat ik de kans kreeg om me in het laatste half uur te tonen. Anderzijds viel het tegen dat we met 3-1 verloren. Tegelijk kunnen we onszelf niets verwijten. We hebben alles gegeven en gaan dat ook in het vervolg van de play-offs blijven doen. Te beginnen zondag tegen Beerschot. Een paar weken geleden hing er tijdens die derby een geweldige sfeer in het stadion. Hopelijk is dat nu weer zo.”

Knieblessure

Hoewel Lierse geen echte titelkandidaat is, wil Delorge wat graag iets maken van de play-offs. Uiteindelijk is hij naar het Lisp gekomen om ervaring op te doen. “Ik werd opgeleid bij Sint-Truiden en mocht er eind vorig seizoen even proeven van de eerste ploeg. Afgelopen zomer liep ik jammer genoeg een knieblessure op die me een paar maanden aan de kant hield en me dus afremde”, legt de elfvoudige jeugdinternational uit. “Bij Lierse hoop ik nu een doorstart te kunnen nemen. Het vechtvoetbal in deze reeks is voor mij een prima leerschool. Mijn sterke punten zijn mijn vista en techniek, maar op fysiek vlak kan ik nog stappen zetten.”

Raad van vader Peter

Voor goede raad kan Mathias Delorge altijd terecht bij vader Peter, die meer dan 400 officiële matchen speelde voor STVV en nu teammanager is op Stayen. “Mensen denken soms dat het makkelijker is als ‘zoon van’, maar het tegendeel is waar”, benadrukt Delorge junior. “Je wordt constant vergeleken, ook al ben ik een totaal ander type voetballer dan mijn vader. Of mijn pa streng is? Hij zal niet snel zeggen dat ik een goeie match heb gespeeld. Het is eerder: ‘Goeie match, maar…’. (glimlacht) Ik probeer mijn voordeel te doen met zijn raadgevingen. Als de gelegenheid zich voordoet, komt mijn vader ook kijken naar Lierse. Zondag zal dat jammer genoeg niet lukken, want dan speelt Sint-Truiden de Limburgse derby tegen Genk.”

