Lierse houdt in extremis de drie punten thuis tegen Jong Genk: “Gelukkig konden we het laken nog naar ons toe trekken”

voetbal tweede nationale b Falke Vandecaets­beek (Belisia) na de 2-0-zege tegen Diegem: “Zelf de nul houden en verder geduldig wachten op de opening”

Kende Belisia in de maand oktober even een moeilijke periode, dan zorgde de 0-3-zege op Berchem vorige week toch weer voor wat verluchting. Zaak was om zondag bevestiging te brengen tegen Diegem en ook die klus werd geklaard. Niet zonder slag of stoot, maar Falke Vandecaetsbeek brak meteen na de pauze met een subtiele kopbal de ban. “Het leek wel een kopie van mijn doelpunt op Tongeren een paar weken geleden. In deze wedstrijd kwam het er voor ons vooral op aan, om geduldig te blijven. Onze tegenstrever nam zelf niet zo vaak het initiatief, maar het bleef toch opletten voor die tegenstoten. Eens de openingstreffer op het scorebord kwam, konden we iets gemakkelijker de controle over de partij behouden”, vat Vandecaetsbeek de wedstrijd samen.

