Lierse herpakt zich na opdoffer in Beveren: “Saaiste match, maar wel drie goede punten”

Voetbal CPLLierse heeft een goed antwoord geformuleerd na de 5-0-nederlaag van de vorige speeldag op Waasland-Beveren. De Pallieters wonnen met 2-0 van Standard B en schuiven zo op naar de tweede plaats in het klassement. “Dit was onze saaiste match van het seizoen, maar we zijn blij met de winst”, aldus coach Tom Van Imschoot.

Lierse had zondagnamiddag voor eigen volk iets recht te zetten na de oplawaai die het een week eerder kreeg op de Beverse Freethiel. Toch nam geel-zwart geen blitzstart. Het waren zelfs de beloften van Standard die voor de eerste dreiging van de partij zorgden. Halfweg de eerste helft was het wel Lierse dat de score opende. Serge Tabekou verwerkte een pass van Leonardo Rocha in doel. Op het einde van de eerste helft maakte Lucas Walbrecq er 2-0 van.

Na de pauze hield de thuisploeg die comfortabele voorsprong vast. De jonge Rouches hadden doorgaans het balbezit, maar deden er te weinig mee. Zo hield Lierse voor het eerst in deze competitie de nul en klom men op naar de tweede plaats in de rangschikking.

Maturiteit

Liersetrainer Tom Van Imschoot was achteraf een tevreden man, ook al besefte hij dat het geen pot spektakelvoetbal was geweest. “Ik zou zelfs durven zeggen dat dit onze saaiste match tot nu toe was”, verkondigde Lierses T1 na de 2-0-overwinning. “In onze eerdere thuiswedstrijden viel er doorgaans veel meer te beleven. Maar oké, we houden hier wel drie punten aan over en dat was het belangrijkste. Bovendien incasseerden we voor het eerst in deze competitie eens geen tegentreffers. Daar was het ons toch ook wel wat om te doen.”

“De maturiteit die we toonden, stemt me zeker tevreden”, ging Tom Van Imschoot verder. “Natuurlijk had ik gehoopt op iets meer gevaarlijke omschakelmomenten van onze kant, maar oké. Ik ben vooral blij met het eindresultaat. We staan nu toch maar weer tweede, zij aan zij met een titelfavoriet als Beveren. Als je dat na acht matchen kan zeggen, ben je helemaal niet slecht bezig.” Lierse volgt zelfs slechts op één luttel puntje van leider Anderlecht B. Komend weekend moeten de jongens van Van Imschoot proberen te bevestigen in het verre Virton.

Lierse: Delanghe, De Schrijver, Raemaekers, Pupe, Laes, Van Acker (91’ Brebels), De Schryver, Walbrecq (78’ Gillekens), Schouterden, Tabekou (67’ Vekemans), Rocha.

Standard B: Epolo, Duplus (72’ Diaw), Noubi, Rizzo, Da Silva (72’ Diallo), Banse (64’ Mawete), Berberi (54’ Ziani), Kuavita, Brrou, Canak, Tapsoba (54’ El Fanis).

Doelpunten: 44’ Tabekou (1-0), 37’ Walbrecq (2-0).

