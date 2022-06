Lierse heeft nieuwe aanvalsleider beet: voormalig 1B-topschutter Rocha voor twee jaar naar het Lisp

Zoals u weet is het huidige bestuur van Lierse fervent voorstander van een Belgisch getinte spelerskern. Slechts bij hoge uitzondering wil men wel eens afwijken van die visie en een buitenlandse voetballer in huis halen. Leonardo Miramar Rocha is zo’n uitzondering. Rocha’s intrinsieke kwaliteiten wogen uiteindelijk zwaarder door dan de nationaliteit die op zijn paspoort staat vermeld.

Op papier is Rocha dan ook een toptransfer voor Lierse. Bovendien heeft hij toch al aardig wat ervaring op de Belgische velden. In het seizoen 2018-2019, toen Rocha bij Lommel het mooie weer maakte, kroonde hij zich tot topscorer in 1B (met zestien goals). De twee meter grote centrumaanvaller liet toen in de topschuttersstand kleppers als Igor De Camargo, Dante Vanzeir, Thomas Henry, Tarik Tissoudali en Nikola Storm achter zich. Rocha’s trainer in zijn Lommelse periode: Tom Van Imschoot, de huidige coach van Lierse.

Carrière herlanceren

Na zijn beresterke jaar aan de Gestelsedijk werd Rocha weggeplukt door een ploeg uit 1A, Eupen met name. Mede door blessureleed werd zijn passage in de Oostkantons geen onverdeeld succes, zijn contract in Eupen liep deze zomer overigens af. Tussendoor werd Rocha nog eens uitgeleend aan RWDM en daar trof hij zeven keer raak. Nu wordt het Lisp dus zijn nieuwe bestemming. Onder de vleugels van zijn oude mentor Tom Van Imschoot wil Rocha zijn carrière helemaal herlanceren. Als Rocha topfit kan worden/blijven, krijgt Lierse er een in principe een gevaarlijk wapen bij.

Of Rocha al meteen in actie zal komen tijdens Lierses eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding is afwachten. De Pallieters gaan zaterdag op bezoek bij tweedeprovincialer Zandhoven. De partij wordt op gang getrapt om 19 uur.

