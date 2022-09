Lierse haalde met Toon Raemaekers in extremis nog extra verdediger: “Nu laten zien dat ik speelminuten verdien”

De kern van Lierse leek eigenlijk helemaal klaar te zijn. Maar het aanwerven van Toon Raemaekers net voor het einde van de zomermercato was een opportuniteit voor alle betrokken partijen. “De laatste weken bij Mechelen werd het duidelijk dat ik niet veel zou spelen”, vertelt Raemaekers. “Lierse was nog op zoek naar een centrale verdediger met mijn profiel en dan is het heel snel gegaan. Het is nu aan mij om te tonen dat ik hier speelminuten verdien.”

Jongensdroom

Toon Raemaekers is dus terug van weggeweest. Als jeugdspeler verdedigde hij tien jaar de kleuren van Lierse en daar bewaart de Zichemnaar mooie herinneringen aan: “Het was een ontzettend leuke periode en nu heeft de club me met open armen opnieuw ontvangen. Als jonge gast was het natuurlijk een droom om ooit in de eerste ploeg te spelen. Die droom kan nu eindelijk uitkomen.”

Dat geel-zwart in een goeie flow zit, mag wel duidelijk zijn. Buiten de zure 4-1-nederlaag tegen Jong Genk op de openingsspeeldag kan Lierse inmiddels een perfect rapport voorleggen van 9 op 9. Zo staat de ploeg van Tom Van Imschoot plots alleen bovenaan in het klassement.

“Ik heb afgelopen weekend naar de tweede helft tegen Deinze gekeken en zag een heel overtuigend Lierse. Onze ploeg ging door de voorsprong niet meer voluit druk zetten, maar onze tegenprikken waren wel erg scherp”, analyseert Raemaekers. “Ik wil gewoon zoveel mogelijk matchen spelen en winnen, dan zien we wel waar we uiteindelijk uitkomen in het klassement.”

Geen onderschatting

Vrijdag gaan Raemaekers en Lierse op bezoek bij het slecht gestarte Dender. De fiere competitieleider wil uiteraard zijn vierde zege op rij pakken tegen het voorlopige kneusje van de reeks. Toch is er van onderschatting helemaal geen sprake bij Raemaekers. “Het slechtste wat we nu kunnen doen, is denken dat we beter zijn dan Dender. Zij hebben volgens mij de kwaliteiten om mee te draaien in deze competitie en hebben de voorbije matchen misschien gewoon wat pech gehad. Daarom moeten wij honderd procent klaar zijn voor vrijdag, want het zal zeker geen ‘walk-over’ worden.”

