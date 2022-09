Lierse geniet volop van overwinningsroes: “De groepssfeer zit fantastisch”

Voetbal CPLHet gaat dezer dagen goed met Lierse Kempenzonen. De Pallieters wonnen vorige week voor de vierde keer op rij en staan op kop in de Challenger Pro League. Vrijdagavond is het de beurt aan RSCA Futures om af te zakken naar het Lisp. “Het is een jaar waarin er veel mogelijk is”, stelt Joedrick Pupe vast.

Lierse stak voor de start van het seizoen de ambitie van een top 6-plaats niet onder stoelen of banken. Met 12 op 15 is geel-zwart alvast veelbelovend begonnen, maar Pupe en Lierse beginnen niet te zweven. “We hebben uitgesproken dat eindigen bij de eerste zes het doel is en dat blijft zo”, zegt Pupe. “Een reeks van vier overwinningen op rij maakt dat we eerst staan, maar nu twee keer verliezen en het klassement kan er plots helemaal anders uitzien.”

Eerste profdoelpunt

Pupe scoorde afgelopen vrijdag voor het eerst bij de profs. Iets wat hij naar eigen zeggen niet snel zal vergeten. “Dat je op 25-jarige leeftijd een eerste keer kan scoren in het profvoetbal is een zotte gedachte. Wie had dat drie jaar geleden gedacht, toen ik in derde amateur meetrainde met een club uit de buurt. Het is een beloning voor al mijn harde werk!”

(Nog) geen cleansheet

Ondanks de goeie start van Lierse, sloegen Pupe en co er nog niet in om de nul te houden. “Ik zei het na de match nog tegen Jordy (Gillekens)”, verwijst Pupe naar z’n collega centraal in de defensie. “Hoe jammer het is, dat we nog geen clean sheet hebben. We kregen al te maken met wat tegenslag en kunnen ons niet veel verwijten, maar de honger naar een eerste clean sheet is wel groot.”

Vijf op rij?

RSCA Futures is de volgende horde voor het team van coach Tom Van Imschoot. De beloftenploeg van Anderlecht is voorlopig de enige ongeslagen ploeg uit 1B. “Ze beschikken over meer technische kwaliteiten dan wij”, denkt Pupe. “Ze kunnen uitstekend voetballen, maar met onze fysiek en ervaring hopen wij daar iets tegenover te zetten. Het zal zaak zijn van goed in blok te spelen en niet naïef te willen pressen tegen een ploeg die met twee of drie passes voor doel kan komen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.