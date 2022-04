Lierse en trainer Van Imschoot winnen alweer van Waasland-Beveren: “Jammer dat vuurwerk naast het veld vuurwerk op het veld overschaduwde”

Kenneth Schuermans en Jens Naessens bezorgden Lierse de zege tegen Beveren. Ongeregeldheden op de tribune vergalden het geel-zwarte feestje enigszins. In de loop van de tweede helft werden op tribune Den Berg bommetjes gegooid richting het vak met de uitsupporters. Naar verluidt waren er Nederlandse hooligans in de Lierse spionkop geïnfiltreerd en maakten zij (mee) amok. Hoe dan ook zag scheidsrechter Willems geen enkele andere optie dan de wedstrijd tijdelijk te staken.

Achteraf zat men bij Lierse bijzonder verveeld met de zaak. Het geel-zwarte bestuur reageerde op de gebeurtenissen via een statement op de clubwebsite: “Lierse veroordeelt met klem de incidenten met pyrotechnisch materiaal. Zulke incidenten zijn een familieclub als Lierse totaal onwaardig. De club zal alles in het werk stellen om, samen met de veiligheidsdiensten, de schuldigen hiervoor op te sporen. We wensen ook onze verontschuldigingen aan te bieden aan de meegereisde supporters van Waasland-Beveren.”

Comfortabel aan de bal

“Het is jammer dat het vuurwerk naast het veld het vuurwerk op het veld overschaduwde”, zei Liersetrainer Tom Van Imschoot na afloop van de partij. Toch wou Van Imschoot de focus graag nog even op het sportieve leggen. “Ik wil benadrukken dat het een straffe prestatie is als je vier keer kan winnen van Waasland-Beveren. In de vorige onderlinge confrontaties zat het links en rechts wat mee, maar nu hadden we toch in het grootste deel van de wedstrijd de controle. In de tweede helft scoorden we op het juiste moment en daarna hadden we nog veel omschakelmomenten. Ik vond ons over het algemeen ook comfortabel aan de bal.”

“Extra mooi is dat we in de slotfase een jonge gast even konden laten proeven van het grote werk (de 17-jarige Ilyas Siray viel in blessuretijd in, red.). Bovendien hebben de spelers nog de nodigde drive getoond. Het zou leuk zijn als dat straks resulteert in een vijfde plaats in de eindrangschikking”, besloot Van Imschoot.

Lierse Kempenzonen: Teunckens, Hendrickx, Schuermans, Poelmans, Laes, Swinnen (93’ Siray), Schouterden, Stallone Limbombe, De Schryver (90’ Bitsindou), Yagan (75’ Yagan), Naessens (90’ Abdallah).

Waasland-Beveren: Jackers, Mertens (63’ Jacobsen), Gillet, Vukotic, Ocansey, Bertone, Verstraete (63’ Tshimanga), Hoggas (90’ Reyners), Ribeiro Costa, Balde (63’ Trari), Maderner.

Doelpunten: 51’ Schuermans (1-0), 87’ Naessens (2-0).

