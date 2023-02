Lierse en Thibaut Van Acker hebben in Lommel genoeg aan punt voor top zes: “We gaan uit van het positieve”

Voetbal CPLLierses opdracht op de slotdag van de reguliere competitie is duidelijk: als de Pallieters niet verliezen in Lommel zijn ze zeker van een plaats in de titelplay-offs. “Een punt is genoeg, maar we gaan wel voor de winst”, zegt kapitein Thibaut Van Acker (31).

Quasi heel het seizoen heeft Lierse in de top zes gestaan, maar op de laatste speeldag van de reguliere competitie moet geel-zwart toch nog vol aan de bak tegen rechtstreeks concurrent Lommel. Bij een gelijkspel of overwinning blijft Lierse sowieso bij de eerste zes en mag het deelnemen aan de play-offs voor promotie. Bij een nederlaag moet men hopen dat Deinze-Anderlecht B op een draw eindigt, want anders wordt Lierse naar de degradatieplay-offs verwezen.

“Het is duidelijk dat we niet afhankelijk willen zijn van anderen en dus weten we wat gedaan”, blikt Thibaut Van Acker vooruit. “Hoewel een punt op Lommel volstaat, is het gevaarlijk om daar op te speculeren. En dus gaan we, zoals anders, voor de overwinning. Iedereen binnen de club beseft het belang van de match van dit weekend. Dat er wat extra druk is? Ach, druk is er altijd. Daar moeten we mee om kunnen gaan.”

Uitgaan van het positieve

In de heenronde won Lierse thuis met 3-1 van Lommel, Van Acker scoorde toen ook. Toch is de Lierse aanvoerder op zijn hoede voor de trip naar de Gestelsedijk. “Lommel is een goed voetballende ploeg, die in de winterstop nog wat versterkt is. Toch gaan we er ons eigen spel proberen te spelen. Ik ben er trouwens van overtuigd dat het bezoekersvak zaterdag zo goed als vol zal zitten. Onze supporters kunnen ons, net als vorig weekend tegen Beerschot, hopelijk een duwtje geven.”

De felbevochten 1-0 winst tegen Beerschot was een mooie opsteker voor Lierse, na een voorgaande één op negen. “Tegen de beloften van Anderlecht en Club Brugge hebben we het in de weken voordien zelf laten liggen”, beseft Thibaut Van Acker. “En dus moeten we nu vol aan de bak. Het zou bijzonder zuur zijn om helemaal op het einde nog uit de top zes te tuimelen. Maar we gaan uit van het positieve. De zege tegen Beerschot gaf ons extra moed. Met de zelfde intensiteit als vorig weekend moeten we het over de streep kunnen trekken. Lierse verdient dat eigenlijk ook.”

