Lierse en Pieter De Schrijver kunnen zondag zaakje doen tegen Lommel: “In deze reeks is alles mogelijk”

Begin deze maand kreeg Lierse een stevige oplawaai op het veld van Beveren (5-0), maar nadien herpakten de Pallieters zich met een 2-0 zege tegen Standard B en een 0-0-gelijkspel op Virton. En zo staat de ploeg van trainer Tom Van Imschoot toch maar mooi tweede, op amper twee punten van leider Beveren.

“In de vorige twee matchen toonden we ons opnieuw in de positieve zin”, stipt Pieter De Schrijver (22) aan. “Als verdediger ben ik natuurlijk extra blij dat we eindelijk de nul konden houden, twee keer op een rij zelfs. Ook voor onze keeper ben ik erg tevreden. Maxime Delanghe groeit elke week en die clean sheets zullen hem alleen maar meer vertrouwen geven. Het verschil met de eerste wedstrijden van het seizoen, toen we te veel goals incasseerden? We hebben gewoon collectief wat meer de focus op het verdedigende werk gelegd. Daar kunnen we op voortbouwen.”

Vaste waarde

Pieter De Schrijver zelf is een belangrijke hoeksteen in Lierses organisatie. De rechtsachter, die anderhalf jaar geleden debuteerde in Lierses eerste ploeg en in het tussenseizoen bijtekende tot 2025, miste dit seizoen voorlopig slechts 14 minuutjes. Dan mag je je stilaan een vaste waarde noemen.

“Ik voel veel vertrouwen van de trainer en geef me elke week honderd procent om dat vertrouwen terug te betalen. Ik ga zeker niet op mijn lauweren rusten. Zondag wacht trouwens weer een interessante uitdaging voor mij, want Lommel heeft een paar vinnige en technische flankaanvallers. Het is het soort matchen waar ik wel naar uitkijk.”

Tegen Lommel gaat Lierse opnieuw een zaakje proberen te doen in het klassement. “In deze vreemde reeks moet je week in, week uit bij de les zijn, want alles ligt zo dicht bij mekaar”, merkt Pieter De Schrijver op. “Het algemene gevoel binnen onze spelersgroep is dat in deze competitie alles mogelijk is. Aan ons om elke keer de nodige scherpte aan de dag te leggen.”

