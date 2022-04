Lierse en coach Tom Van Imschoot sluiten seizoen af met thuismatch tegen Virton: “Sowieso heel geslaagde campagne”

Voetbal 1BOp de slotspeeldag in 1B ontvangt Lierse rode lantaarn Virton. De Pallieters krijgen de kans om de vijfde plaats in het klassement veilig te stellen en met wat meeval kunnen ze zelfs nog gedeeld vierde worden. “Sowieso mogen we terugblikken op een heel geslaagd seizoen”, vindt Liersetrainer Tom Van Imschoot.

Van Imschoot heeft zeker een punt. Ondanks Lierses beperkte budget kwam men nooit in acuut degradatiegevaar. Bovendien lijken de Pallieters zich dus te gaan kronen tot ‘best of the rest’, de beste van de ploegen zonder uitgesproken promotieambities.

“De naam Lierse brengt nog steeds een bepaald verwachtingspatroon met zich mee, maar toch hebben we minder financiële middelen dan de meeste andere clubs in 1B. Daarom vind ik ook dat we mogen spreken van een heel geslaagde campagne”, benadrukt Tom Van Imschoot. “Nu willen we de competitie ook graag op een mooie manier afsluiten. Tegen Virton gaan we vol voor de winst, al zijn we op onze hoede. In de voorbije maanden hadden we het vaak moeilijker tegen de teams uit de kelder van het klassement dan tegen de kopploegen.”

Speelkansen voor Belgen

Van Imschoots overeenkomst op het Lisp loopt eind juni af, maar er wordt volop gepraat over een contractverlenging. De 40-jarige Vlaams-Brabander richt zijn blik dan ook al enigszins op het volgende seizoen. “Bedoeling is om de huidige kern grotendeels samen te houden en gericht te versterken. Voorlopig is Tibeau Swinnen, die naar Thes Sport gaat, de enige vertrekker. De zoektocht naar versterkingen wordt wel weer een hele uitdaging, want het ziet er niet naar uit dat het budget wezenlijk zal worden opgetrokken. Bovendien wordt het moeilijker om bij de clubs uit 1A beloften te gaan halen, nu die beloftenteams in de nationale reeksen worden ingeschoven.”

Lierse zal met andere dan financiële argumenten potentiële nieuwkomers moeten proberen te overtuigen. Het feit dat geel-zwart dit seizoen van alle Belgische profclubs (alweer) de meeste speelkansen bood aan talent van eigen bodem kan als troefkaart worden gebruikt. “De Belgische filosofie van Lierse blijft overeind, wat onze prestaties nog specialer maakt. Dat gegeven gaan we straks in onderhandelingen zeker proberen uit te spelen. Belgische voetballers moeten beseffen dat ze bij ons een podium krijgen om zich te tonen”, besluit Tom Van Imschoot.