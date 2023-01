Lierse blijft ook zonder topschutter Rocha vol voor top zes gaan: “Zondag spelen we belangrijkste match van het jaar”

De transfer van Leo Rocha (goed voor twaalf doelpunten) naar de Poolse eersteklasser Radomiak Radom was de voorbije week hét gespreksonderwerp op het Lisp. Het spreekt voor zich dat Rocha’s vertrek een stevige aderlating is voor Lierse.

“Zo iemand zie je niet graag gaan en al zeker niet in de winter”, vertelt Tom Van Imschoot. “Maar we wisten dat Leo een opstapclausule had in zijn contract, zonder hadden we hem niet kunnen halen. Dan weet je ook dat er altijd een kans is dat hij weg is als hij het goed doet. Ergens mogen we trots zijn dat we Leo hebben helpen herlanceren. Hij zorgde ook voor de duurste uitgaande transfer sinds Lierses doorstart in 2018. Maar we moeten voort en we kijken uit naar aanvallende versterking. Hopelijk komt die er snel.”

Koning Boudewijnstadion

Lierse heeft nog vijf wedstrijden voor de boeg in de reguliere competitie. Dit weekend staat een verplaatsing op het programma naar de beloften van Anderlecht, een rechtstreekse concurrent in de strijd om de top zes. “Dit wordt de belangrijkste match van het jaar”, windt Tom Van Imschoot er geen doekjes om. “De insteek is vrij simpel: bij winst staan we met anderhalf been in de promotieplay-offs. Natuurlijk: moest het mis gaan, dan komen er nog mogelijkheden. Maar nu krijgen we alvast een gouden kans.”

Van Imschoot zegt het weliswaar zonder de tegenstander te onderschatten. In de heenronde kwam Anderlecht B nog met 2-3 winnen in het Vanderpoortenstadion. De ‘return’ wordt nu in het Koning Boudewijnstadion gespeeld. “Met het winterweer in het achterhoofd is het hopen dat het veld goed bespeelbaar zal zijn”, merkt de Lierse T1 op. “Op Anderlecht zelf had dat allicht nooit een probleem geweest, maar nu weet ik het niet zo goed… Hoe dan ook, we moeten zelf zien dat we klaar zijn voor de strijd. Dat gevoel heb ik ook wel, want in de voorbije weken hebben we stevig getraind met het oog op het tweede competitieluik.”

