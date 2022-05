Lierse beloften strijden met KV Mechelen om plaatsje in tweede nationale: “KV is favoriet, maar wij gaan ons dubbel plooien”

Voetbal beloften 1BTerwijl de A-kern van Lierse al drie weken met vakantie is, werken de geel-zwarte beloften zondag nog een erg belangrijk duel af. In een barragematch op KV Mechelen strijden de Lierse jonkies voor een plaatsje in tweede nationale volgend seizoen. “KV is favoriet, maar wij gaan ons dubbel plooien”, zegt Liersecoach Bernd Brughmans.

Zoals u weet worden vanaf volgend seizoen enkele beloftenploegen van onze profclubs ingeschoven in 1B, eerste nationale en tweede nationale. Eén plaatsje in tweede nationale is nog te verdelen. Daarvoor gaat het tussen KV Mechelen (dat als laatste eindigde in de A-reeks van de U21) en Lierse (dat als elfde eindigde in de B-reeks). Wie zondag wint, is de gelukkige.

Geen De Schrijver

“Onze club hecht veel belang aan die barragewedstrijd”, vertelt Bernd Brughmans. “Voor de ontwikkeling van onze talenten zou het een goede zaak zijn als ze vanaf volgend jaar in tweede nationale zouden kunnen uitkomen. Tegelijk beseffen we dat KV Mechelen de favoriet is. Het beschikt over een goed voetballende ploeg, met snelle flanken. Aan ons om een stevige organisatie neer te zetten en op de juiste momenten te prikken. We gaan ons alleszins dubbel plooien.”

Lierse zou voor deze ‘finale’ in theorie Pieter De Schrijver kunnen opstellen – de rechtsback van de eerste ploeg is nog niet te oud voor de beloften – maar dat zal niet gebeuren. “Onze A-kern ligt al even stil en Pieter heeft zijn rust ook nodig. Op 8 juni begint de A-kern immers alweer te trainen”, legt Bernd Brughmans uit. “Anderzijds verwacht ik dat Malinwa wél enkele jongeren uit zijn A-kern zal laten opdraven. Hun situatie is anders, want KV is momenteel nog actief in Play-off 2 en dus trainden die mannen gewoon door. Dat maakt onze uitdaging natuurlijk alleen nog maar groter.”

Sepp De Roover

Indien Lierse zondag zou verliezen, blijft de ploeg gewoon aantreden in de beloftencompetitie. Wat het straks ook wordt: met ex-Rode Duivel Sepp De Roover komt er een nieuwe coach. “Ik ga Sepp assisteren”, verklaart Bernd Brughmans, die verder ook de keepers van Lierses A-kern traint. “Sinds januari had ik wekelijks contact met Sepp en ik voel dat we prima gaan kunnen samenwerken. In welke reeks we aan de slag gaan, zullen we zondag weten.”

KV Mechelen - Lierse wordt zondagnamiddag op het Mechelse jeugdcomplex gespeeld. Om veiligheidsredenen vindt de partij plaats achter gesloten deuren.