Lier kiest Jasper Bertels als belofte van het jaar: “Dit is een fijne erkenning in mijn eigen regio”

handbal bene-league Nick Deelkens (Sporting Pelt): “We zijn klaar om Sezoens Bocholt in de Final Four uit te schakelen”

Zaterdag 26 maart in het Nederlandse Den Bosch is de hoogdag van de BENE-League met de duels Sezoens Bocholt-Sporting Pelt en Lions-Aalsmeer in de halve finales van de Final Four. Het seizoen kan in één wedstrijd over en uit zijn. Sporting Pelt is de laatste jaren bezig aan een inhaalrace op buur en grootste titelkandidaat Sezoens Bocholt. De Peltenaars geloven in een stunt.

11:52