Lienert Cosemans en VHL kunnen geen punt pakken in Menen: “Iedereen had wel gevoel dat er meer in zat”

VH Leuven wist de eerste set te pakken met 18-25. De bezoekers slaagden er echter niet in om een punt mee te pakken uit Menen. Ze verloren na die goede eerste set drie sets op een rij met respectievelijk 25-23, 25-22 en 25-17. “We begonnen heel goed in set één", doet Lienert Cosemans het verhaal. “Nadien verloren we set twee en drie telkens nipt.”

“Het kwam op details aan. Er kwam meer druk door het midden van Menen, waar we niet meteen iets op vonden. De opslagdruk was ook wat minder langs onze kant en we hadden meer moeite om tot scoren te komen op de hoeken. Hier en daar hebben we tevens wat kansen laten liggen in de tegenaanval.”

Teleurgesteld

“Met welk gevoel ik achterbleef? Teleurgesteld, iedereen had wel gevoel dat er meer in had gezeten. We hadden het gevoel dat we ze aan konden, maar er zaten iets te veel slordigheden in ons spel. Het was stom dat we de tweede en derde set verloren, want als we daar enkele punten naar ons toe wisten te trekken of wat preciezer speelden, konden we zeker punten pakken in Menen.”

Menen heeft duidelijk wel de goede vorm te pakken. Het won al vijf keer op een rij. “Het was zeker zo dat Menen sterk was. Ze zijn goed aan het spelen, zetten onlangs Aalst en Maaseik opzij en zijn dus inderdaad wel in vorm.”

Focussen op kwaliteit van het spel

Het wordt alsmaar moeilijker voor Haasrode Leuven om op de vierde plaats in het klassement te eindigen. “Het zal moeilijk worden, maar we moeten ons focussen op de kwaliteit van ons spel. Een Leuven op niveau kan wel gevaarlijk zijn voor elke ploeg in mijn ogen. Dat het zaak zal zijn om gemotiveerd te blijven? Dat klopt. Om te beginnen moeten we ons weer snel klaarmaken voor de wedstrijd van woensdag thuis tegen Gent.”

“Of ik tevreden ben van mijn seizoen tot dusver? Met momenten. Het goede is wel dat we een complete ploeg hebben, er op alle posities veel concurrentie is en dat er ook altijd wisselmogelijkheden zijn.” Opvallend tegen Menen was dat Seppe Baetens als Libero speelde. “Seppe deed dat goed. Hij is ook wel één van de beste receptiespelers van de reek”, besluit Cosemans.