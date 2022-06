Lien Hillewaert maakt zich met Panthers op voor WK: “Die erkenning voor eigen publiek was mooi”

Sedert vorige week behoort de 24-jarige Lien Hillewaert tot het clubje Red Panthers dat honderd keer het nationale shirt mocht aantrekken. De laatste vijf jaar miste Hillewaert geen enkele grote afspraak. Nu kijkt ze ambitieus uit naar het WK. “Het is niet omdat je honderd caps hebt, dat je zeker bent van je selectie. Ook voor mij was het vorige week een spannend moment”, aldus de verdedigster.

Lien Hillewaert maakte haar debuut op een officieel toernooi bij de Red Panthers tijdens de halve finales van de World League 2017 in het stade Fallon te Sint-Lambrechts-Woluwe. Daarna volgden onder meer nog drie EK’s én het WK 2018 in Londen. Vorige week werd ze op het Wilrijkse Plein in het tweede treffen tegen India gehuldigd voor haar honderdste cap. Van de huidige WK-kern is zij de negende speelster die deze mooie mijlpaal bereikt. “Natuurlijk is dat speciaal”, zegt de speelster van Braxgata. “Het neemt toch vier à vijf jaar in beslag om aan dat aantal matchen te geraken. Het was leuk om vorige week die erkenning te krijgen. Zeker omdat het voor eigen publiek was. Dat maakt toch niet iedereen mee.”

Opbouwen naar WK

Zaterdag speelde Hillewaert in Londen, in een wedstrijd om de Pro League, wedstrijd nummer 101 voor de nationale ploeg. “Je zag toen in de eerste helft dat er veel kwaliteit in deze groep zit”, aldus Hillewaert. “Onze zesde plaats op de wereldranglijst bewijst dat. In de tweede helft deemsterden we wat weg. Ach, alles staat op dit moment in het teken van opbouwen naar het WK. Er wordt vooral heel veel geanalyseerd. Volgende week sluiten we onze Pro League-campagne af tegen de Verenigde Staten en dan kan het grote WK-avontuur beginnen.”

WK-selectie

Begin deze week maakte bondscoach Raoul Ehren zijn selectie van achttien speelsters voor het WK bekend. Ondanks haar staat van dienst betekende die selectie ook voor Hillewaert een spannend moment. “De concurrentie is groot, iedereen wist dat het voor de coach niet evident was om een keuze te maken”, zegt Hillewaert. “Net daarom zit je toch niet met een gerust hart op het verdict te wachten. Hoe je de selectie te weten komt ? Er werd afgesproken om dat deze keer via de groepsapp te doen, maar daarna volgden er uiteraard nog individuele gesprekken.”

Nul doelpunten

Hillewaert is een uiterst secure verdedigster, uiterst zeldzaam duikt ze in de cirkel van de opponent op. Dat haar teller na 101 interlands op nul doelpunten staat is dan ook geen verrassing. “Ik moet alleen maar doelpunten vermijden, maar ik zou het niet erg vinden om ooit ook eens een keer te scoren”, besluit ze. “Eén keer was ik er tijdens een wedstrijd met de Panthers in België heel dicht bij. Jammer genoeg schrok ik een beetje dat ik in de cirkel van de tegenstrever stond (lacht). Laat ons het zo stellen: het zou mooi zijn dat, op het moment dat ik mijn hockeycarrière afsluit, er één doelpunt achter mijn naam zou staan.”