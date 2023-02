Lichtpannes teisteren onmachtig Rupel Boom dat verliest van leider Patro Eisden: “Alleen nood aan zij die er nog in geloven”

Voetbal eerste nationaleRupel Boom heeft zijn stunt van vorig seizoen tegen Patro niet kunnen herhalen. Een voorzet van Vanrafelghem werd na nog geen tien minuten spelen ongelukkig in eigen doel gedevieerd door Vervoort en van die vroege achterstand herstelde de thuisploeg zich eigenlijk nooit. Vlak voor rust ging dan, niet voor het eerst dit seizoen, letterlijk het licht uit in een hoek van het Gemeentelijk Parkstadion en tien minuten ver in de tweede helt gebeurde dat nog een tweede keer. In tegenstelling tot in de wedstrijd tegen Tienen kreeg men de verlichting nu wel weer tijdig aan de praat, maar kort na de tweede herstart zette Ferber de 0-2 eindstand op het bord. Game Over.

“Die vroege 0-1 was het slechtst mogelijke scenario”, zegt Julius Bliek, die opnieuw aan de aftrap stond na blessureleed. “In de heenmatch konden we lang de nul houden en een punt uit de brand slepen. Maar als je vroeg op achterstand komt tegen zo’n ploeg, is dat heel vervelend. Op zich had ik wel het gevoel dat we daarna weerbaarheid toonden en op een bepaalde manier het evenwicht herstelden, maar kansen kregen we niet. Dat is dan de verdienste van een ploeg als Patro die je als tegenstander het gevoel geeft dat je in de wedstrijd komt, maar tegelijkertijd alles goed gesloten houdt. De 0-2 was opnieuw een te vermijden doelpunt en hoewel we nog probeerden met de lange bal naar het einde toe, leverde dat ook niets meer op. Het was alweer te weinig.”

Lichtpannes

“Of de lichtpannes onze wedstrijd beïnvloedden? Ik was al lang blij dat de verlichting na een tijdje weer aan ging. Ik ben trouwens ook geen specialist en ga er van uit dat men binnen de club wel de nodige stappen zal nemen om alles eens grondig te laten nakijken. Natuurlijk willen we op deze manier niet nog eens punten verliezen (voor de wedstrijd tegen Tienen kreeg Rupel Boom een forfaitnederlaag aangesmeerd omwille van een lichtpanne red.), maar de afloop dit seizoen zal niet afhangen van falende stadionverlichting. Dat hebben we zelf in de hand.”

Trainer Nicaise

De vraag is alleen of er nog een goede afloop komt? De recente 1 op 15 en magere vertoningen boezemen de Boomse fans weinig moed in en hier en daar stelt men ook de positie van trainer Nicaise in vraag. “Op basis van de laatste vier wedstrijden kan ik de fans geen ongelijk geven”, aldus Bliek. “Maar ik geloof er wel nog in. Vooral omdat we in een bepaalde periode dit seizoen al bewezen veel beter te kunnen.”

“De groep staat nog achter de trainer, maar er moet wel duidelijkheid komen. Iedereen moet kleur bekennen en aangeven of hij nog voor de volle honderd procent gelooft in het behoud. Alleen wie daar nog voor wil gaan, kunnen we gebruiken en met die kern van spelers moeten we het seizoen afmaken. Dan is het aan de coach om keuzes te maken, ook al zijn dat misschien niet de populairste beslissingen.”

Alles of niets in Mandel

Strijdvaardige woorden van Bliek, maar in praktijk zal volgend weekend moeten blijken of Rupel Boom die hard kan maken in het degradatieduel met rode lantaarn Mandel United. “Dat wordt een wedstrijd van alles of niets”, beseft de verdediger. “We kunnen niet louter blijven zeggen dat het wel goed komt. We moeten het tonen ook en dat begint op training.”

Rupel Boom: Laverge, Neral, Vervoort, Bourdouxhe (61' Mmaee), Lukebakio (61' Sekyere), Buyl, Van Den Broek (69' De Herdt), Gadji (69' Ekangamene), Thuys, Dolet, Bliek.

Patro: Belin, Corstjens, Kroonen, Dijkhuizen, Vanrafelghem (81' Van Diest), Ferber (90' Valcke), Bounou (87' Bentayeb), Renson, Verburgh, Bammens, Bamona.

Doelpunten: 8' Vervoort (0-1, own.), 57' Ferber (0-2).

Geel: Dijkhuizen, Lukebakio, Dolet, Van Den Broek, Bounou.

