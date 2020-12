Lianne Tan speelt met Belgische ploeg voor ticket voor EK: “Mooie voorbereiding op Spelen”

BADMINTONDe Bilzerse Lianne Tan speelt samen met haar collega’s van de Red Shuttles van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 december een kwalificatietoernooi van het EK badminton in 2021. De gemengde Belgische badmintonploeg neemt het in Aartselaar op tegen Rusland, Zwitserland en Polen. De winnaar mag naar de eindronde, die in februari in Finland doorgaat. “Rusland wordt moeilijk, maar tegen de andere landen is het wel mogelijk”, vertelt Tan.

De Belgen lijken niet meteen veel kans te maken op een ticket voor de eindronde. Dat verwacht de pas dertig jaar geworden Tan ook niet. “Ik ben vooral blij eindelijk weer eens te kunnen spelen. Ik ben gelukkig kunnen blijven trainen, maar als sporter wil je ook echt voor de resultaten gaan.”

“Daarom komt dit toernooi op het juiste moment”, zegt Tan, die even zal moeten wennen aan de lege tribunes. “De sfeer is totaal weg, terwijl het publiek je anders opzweept. In tegenstelling tot tennis is het tijdens een badmintonwedstrijd nooit echt stil. Zeker niet in Aziatische landen waar er hevig gesupporterd wordt. Bij ons laten de fans zich ook horen, maar eerder op een bescheiden manier. Afwachten dus wat het wordt, maar we zullen het toch tussen de lijnen moeten doen. Het zal een interessant toernooi worden. Rusland is een moeilijke tegenstander, de andere ploegen liggen ons wel.”

Tokio 2021

Het kwalificatietoernooi in Artselaar past al in de voorbereiding op 2021. Daarin zijn de Olympische Spelen in Tokio het absolute hoogtepunt. “De focus voor 2020 lag al op de Spelen. Ik was goed begonnen aan de kwalificaties en eigenlijk was ik al zo goed als zeker van deelname. Begin volgend jaar worden de toernooien hervat en kan ik me verzekeren van een ticket voor Tokio”, zegt ze.

Derde keer op de Spelen

Tan was er al bij in 2012 in Londen waar ze twaalfde werd en in 2016 in Rio waar ze de 27ste plaats pakte. Telkens in het enkelspel. De Limburgse tandarts kan zich volgend jaar voegen bij het rijtje van atleten dat drie keer deelnam aan de Spelen. “Dat zijn er blijkbaar niet zo veel. (lacht) Ja, dat is een mooi vooruitzicht. Dat de Spelen met een jaar vertraging georganiseerd worden, vind ik niet erg. Twaalf maanden ouder? Inderdaad, maar ook twaalf maanden langer kunnen trainen. Ik voel me nog sterk genoeg, hoor. Parijs 2024? Dat is toekomstmuziek. Hoewel, na Tokio is het nog maar drie jaar. We zien wel.”