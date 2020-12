Lianne Tan grijpt met Belgische ploeg naast ticket voor EK: “Het was goed om weer wedstrijden te spelen”

BadmintonSamen met de Red Shuttles, het gemengde badmintonteam van België, is Lianne Tan er niet in geslaagd om zich afgelopen weekend in Aartselaar te plaatsen voor het EK 2021 in Finland. Toch blikt de 30-jarige Tan tevreden terug.

België organiseerde één van de zes kwalificatietoernooien voor het EK badminton voor Gemengde Teams, dat plaatsvindt van 16 tot 20 februari in Finland. In de groep met Zwitserland, Rusland en Polen eindigde België als tweede, maar enkel groepswinnaar Rusland stoot door naar het EK.

Het was voor de Red Shuttles de eerste keer sinds 2015 dat ze nog eens in eigen land mochten spelen. “Het was in het algemeen lang geleden dat we nog eens een toernooi konden spelen”, zegt Lianne Tan, de Belgische nummer 1. “Een teamtoernooi is altijd leuk, want samen voor België kunnen spelen is speciaal en heel anders. Het was ook fijn dat het in België was.”

Goede aanloop naar de individuele toernooien

Tan won haar wedstrijden tegen de Zwiterse Sabrina Jaquet en de Poolse Anastasia Khomich. De Russische Jevgeniya Kosetskaya bleek te sterk. “Ik wilde weten of ik in staat was om wat ik leerde in die lange trainingsperiode toe te kunnen passen tijdens die wedstrijden.”

“Wij waren op zich niet de topfavoriet. Dat was echt wel Rusland. We zijn dus wel tevreden dat we die tweede plaats wisten te bemachtigen. Voor mezelf was het ook goed om weer wedstrijden te spelen. Het waren eigenlijk drie goede wedstrijden in aanloop naar de individuele toernooien van volgend jaar.”

“Hoe zwaar die lange trainingsperiode was? Doordat ik weet wat het doel is, de Olympische Spelen, heb ik die periode goed weten te doorstaan. Het was fijn om af en toe eens afwisseling te hebben. Zo was er onder meer in de zomer een stage in Spa.”

(lees hieronder verder)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hopen op een goed resultaat in Tokio

“Wat er voor de Olympische Spelen in Tokio nog op het programma staat? Normaal beginnen in januari de toernooien weer. Het belangrijkste is het Europees kampioenschap dat eind april plaatsvindt. Daarna is het gewoon voorbereiden voor Tokio.”

“Voor mij zijn de toernooien eigenlijk niet zo heel belangrijk meer. Het is vooral het opdoen van ervaring en het tegen de toppers spelen dat het interessant maakt om zo te weten te komen hoe ik het in Tokio moet aanpakken.”

“Ik ben tevreden met hoe het momenteel loopt. Ik voel me goed en ben blij. Wat jullie me mogen wensen voor het nieuwe jaar? Een goed resultaat in Tokio zou het mooiste zijn. Voorts leerde Covid-19 ons ook dat het belangrijk is dat iedereen gezond blijft en dat we moeten genieten van de mooie momenten samen met de vrienden en familie. Voor corona was dit vanzelfsprekend, hopelijk kunnen we dit na corona blijven appreciëren.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.