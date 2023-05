Liam Van Bylen met vertrouwen naar Ronde van Vlaanderen: “In Gironde weer op goed niveau”

voetbal jupiler pro league Miron Muslic en Cercle Brugge na afstraf­fing door AA Gent: “Toch blijf ik heel trots op ons parcours”

Nog drie wedstrijden te gaan, maar toch zit het seizoen er eigenlijk op voor Cercle Brugge. Een grand cru, maar zonder finale bekroning. Daarvoor had groen-zwart zich tegen AA Gent opnieuw in de strijd om de winst van de Europe Play-Offs moeten knokken, maar het tegenovergestelde gebeurde afgelopen zaterdag. Omdat Gift Orban toverde, en omdat Cercle meer dan een uur met een man minder stond. “Ravych betaalt leergeld”, nam Miron Muslic zijn jonge verdediger in bescherming.