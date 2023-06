Liam Van Bylen heeft nu ook interclubzege beet: “Zal toch pas content zijn als Trofeo Saarland meevalt”

wielrennen junioren Louis Weyts aangepast aan nieuwe categorie: “Tijdens eerste koers dacht ik in profpelo­ton te zitten”

Achtste in de Ronde van Vlaanderen, negende op het Belgisch kampioenschap in Brasschaat, daags nadien vijfde in de kermiskoers in Nevele. Louis Weyts is in vorm. Hij hoopt dat zaterdag tijdens de interclub om de Beker van België in Bonheiden te laten zien.