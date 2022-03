Liam Slock niet in Aywaille, wel naar Rucphen: “Op eigen vraag omdat waaierkoers mij ook moet liggen”

WielrennenHet leek ons een vreemde aanduiding: Liam Slock rijdt zondag in het Nederlandse Rucphen de Dorpenomloop en niet de Get Up Cup in het Luikse Aywaille. Toch klopt het. Slock trekt naar de 1.2-koers net over de grens.

“Mijn eigen keuze”, benadrukt Slock, die vorige zomer in Herbeumont een klimkoers won. “Rucphen moet me ook liggen. Dat kan een waaierkoers worden. In dat soort wedstrijden sta ik ook wel mijn mannetje. Het lijkt me een goeie voorbereiding op de Ronde van Normandië, die op maandag 21 maart van start gaat. Intussen ging ik wel al enkele keren in de Ardennen trainen. Om het klimritme een beetje te onderhouden.”

In Rucphen is een massaspurt niet denkbeeldig. Of een sprint met een eerste waaier. Dan zal bij Lotto-Soudal U23 de kaart Gianluca Pollefliet getrokken worden. De tweedejaarsbelofte uit Hamme sprintte vorige zondag aan het einde van de Grand Prix Lillers, eveneens een 1.2-wedstrijd, tweede na Milan Menten. Pollefliet werd ook vierde in Gent-Staden. Slock sloot die interclub als negende af. Nadat hij een hele tijd voorop reed.

Normandië en Bretagne

“Was eigenlijk niet zo slim”, blikt de kerel uit Zeveneken terug. “Met drie raakten we voorop. Doordat ik mee was zat de ploeg in een zetel. Dat was wel goed. We werden ingelopen. Daarna viel de beslissing en waren we in een groep van achttien met zes van de ploeg mee. Alleen jammer dat we het niet konden afmaken. Zelf werd ik negende. Had ik wat slimmer gekoerst zat er misschien meer in.”

Vorige weekeinde bleef Slock uit competitie. Hij laste een trainingsweekeinde in. Voor hem is de Ronde van Normandië (21-27/3) een eerste belangrijke afspraak. “Die rittenkoers is niet extreem lastig, maar het kan in Normandië regenen en waaien”, weet Slock. “Vorig jaar heb ik al eens de Ronde van Bretagne gereden. Een lastige rittenkoers die volgende maand op de kalender staat. Normandië zal gelijkaardig zijn.”

Slock komt voor het eerst aan de start van deze rittenkoers die door de pandemie de voorbije twee jaar niet kon doorgaan. Voor hem is 2022 een heel belangrijk jaar. “Want het doel is de stap naar de profs zetten, maar ik besef dat dit niet gemakkelijk wordt”, besluit Slock.

