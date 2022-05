Liam Slock naar twee proeven Road Series: “Eindzege in dit klassement kan een doel worden”

Het was al van de klimkoers in Herbeumont op 1 juli 2021 geleden dat Liam Slock de handen in de lucht mocht gooien. Het deed vorige vrijdag deugd om in Kelmis de eerste rit van de Ardense Triptiek te winnen. “Het was een etappe met heel veel aanvallen”, blikt de pion van Lotto-Soudal U23 terug. “Met vijf gingen we de laatste ronde in, maar het peloton was ook bijna terug. Uiteindelijk trokken we met achttien naar de streep. Jérôme Baugnies ging aan, wellicht iets te vroeg. Iemand van Vendée U ging mee. Op de hellende aankomstzone kon ik hen vrij vlot remonteren.”

Moeilijk controleren

Ook zaterdag kwam Slock heel dicht bij de overwinning. “Ik pakte mijn sprint een beetje verkeerd aan en botste in Malmedy op een Noor”, zucht hij. “Zowel vrijdag als zaterdag voelde ik me goed, zondag was ik iets minder. Bovendien kwamen nog vijftien renners in aanmerking voor de eindzege. Mijn ploegmaats en ik moesten veel mannen in de gaten houden. Een vlucht van vijf, met één renner die op 1’40 stond, werd gevormd. We probeerden die mannen te laten rijden, maar het was heel moeilijk te controleren. Gil Gelders en Thibaut Ponsaerts bestookten mij voortdurend. Jammer genoeg pakte de man die de etappe niet mocht winnen de rit. Dankzij de boni’s sprong hij net over mij.”

Leider naar Italië

Uiteraard zuur voor Liam Slock die donderdag en zaterdag de volgende manches van de U23 Road Series afwerkt. Donderdag staat in het Nederlandse Mierlo de Kersenronde op de kalender, zaterdag de Grand Prix Color Code in Bassenge. “Donderdag is het parcours volledig vlak, niet meteen mijn ding”, aldus Slock. “Zaterdag is het iets anders, dan is het wel een mooi parcours. Ploegmaat Vincent Van Hemelen voert het klassement van de Road Series aan, maar koerst in Italië. Normaal zal ik alle proeven van die Road Series rijden. Ik sta zesde, ploegmaat Jelle Harteel vierde. Eindwinst kan een doel worden.”