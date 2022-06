Liam Slock komt na hoogtestage weer in koers: “Nog te vroeg om te voelen of ik er voordeel uit puurde”

Na een hoogtestage in Livigno hervat Liam Slock (21) zaterdag in Omloop Het Nieuwsblad. Start en aankomst van deze manche van de Road Series zijn niet langer in Grotenberge, maar in Borsbeke.

Omloop Het Nieuwsblad zoekt een opvolger voor Arnaud De Lie, intussen een neoprof met al zes zeges achter zijn naam. “Vorig jaar was dat een hele zware koers, toch gingen we met een grote groep naar de streep”, herinnert Slock zich nog goed. “Het wordt een slijtageslag, maar ik verwacht zaterdag iets gelijkaardigs. Tenzij Muur en Bosberg voor een ander scenario zorgen. Na de Bosberg is het nog veertig kilometer tot aan de streep. Uit de achtergrond kan er nog heel veel terugkeren, denk ik.”

Hoe het met zijn conditie gesteld is moet de laatstejaarsbelofte uit Zeveneken nog een beetje afwachten. Voor het eerst in zijn carrière ging hij drie weken op hoogtestage. “Ik had geen examens, dus kon ik zo’n hoogtestage inplannen”, vertelt de pion van het Lotto-Soudal Development Team. “Met Branko Huys was ik drie weken in Livigno. We hebben goed kunnen trainen. Veel kwaliteit, maar ook veel kwantiteit. Het is nog te vroeg om te weten of ik er voordeel uit puurde.”

Herbeumont hernieuwen

Als Slock de komende weken en maanden nog een stapje vooruitzet – hij won al de openingsrit van de Ardense Triptiek, was ook de beste in de manche van de Road Series in Bassenge en pakte het bergklassement in zowel de Ronde van Normandië als het Circuit des Ardennes – moet hij de stap naar de profs kunnen zetten. Bovendien komt hij ook nog in aanmerking voor de eindzege in de Road Series. Hij staat vierde op negen punten van leider Jelle Harteel, bij Lotto-Soudal U23 ploegmaat. Len De Pauw en Michiel Nuytten hebben als tweede en derde in de tussenstand één punt meer dan Slock.

“Voor de start van Omloop Het Nieuwsblad zal Jelle Harteel zo dicht mogelijk laten eindigen voor de ploeg prioritair zijn”, beseft Slock. “Ik sta ook goed, maar ik zal wat geluk moeten hebben om de leidersplaats te pakken. Volgende woensdag rijd ik ook de klimkoers in Herbeumont. Daar zou ik heel graag mijn zege van vorig jaar hernieuwen. Zo’n wedstrijd ligt me misschien nog iets meer dan Omloop Het Nieuwsblad.”