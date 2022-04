Liam Fraser (SK Deinze) na winst tegen RWDM: “Na onze voorsprong getoond dat we sterke ploeg zijn”

“Onze aanhef was nochtans moeilijk”, verwijst de 24-jarige Canadees naar de drie kansen van RWDM in de eerste tien minuten. “Gelukkig kwamen we dat openingskwartier goed door. Nadat we bij onze eerste goeie aanval de score openden, bewezen we dat we echt wel een sterke ploeg hebben. Want voor de pauze hadden we kansen om een tweede keer te scoren. In de tweede helft lukte het wel om een tweede en derde doelpunt te maken waardoor we niet meer in de problemen kwamen. In het wedstrijdslot hing een vierde goal veel meer in de lucht dan een tegentreffer van RWDM.”