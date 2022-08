Liam Dielen wint op Forest Hills en is tweede week op rij aan het feest: “Opnieuw dicht bij beste niveau”

Op het tweesterrentoernooi van ISC in Oud-Turnhout versloeg Liam Dielen vorige week Milo Vosswinkel in finale met 6-3, 6-3. Zijn eerste titel van het jaar smaakte duidelijk naar meer en in Wommelgem overtuigde de Ekerenaar nu ook op de ‘Porsche Centre Antwerpen Open’. “Het toernooi van Forest Hills telde drie sterren, dus die prestatie schat ik nog een stukje hoger in”, glimlacht Dielen. “Er heerste in Wommelgem een leuke sfeer, het werd een toffe week.”

In 2019 stond Dielen nog 57ste op de Belgische ranking, momenteel staat hij op plek 109. Die ranking zal binnenkort opnieuw gevoelig verbeteren. De resultaten op Forest Hills spreken voor zich: 6-4, 6-3 tegen Karsten Wuyts (nummer 82), 6-2, 6-1 tegen Mao Poels (nummer 111) en 6-3, 6-2 in finale tegen eerste reekshoofd en A-speler Arnaud Destrebecq (nummer 46). Het was reeds de vierde keer dit jaar dat Dielen en Destrebecq een robbertje uitvochten. Dielen haalde het in maart op Beckhand, daarna moest hij in de halve finale op Gym en de finale op De Pollepel de zege aan Destrebecq laten. De bordjes staan nu dus weer gelijk: 2-2.

Mikken op top vijftig

“We zijn aan elkaar gewaagd, maar omdat ik in het verleden meestal van Arnaud verloor, begint hij in mijn hoofd steeds als grootste kanshebber aan de wedstrijd”, aldus Dielen, die lesgever is op Witte Duivels en Park Brasschaat. “Deze keer had ik echt een goede dag en ging het bij hem net wat minder. Ik probeer me zo veel mogelijk te amuseren op het terrein en sta zeer ontspannen te tennissen. Het is een mooi doel om tegen het einde van het seizoen op een A-klassement en een plek binnen de Belgische top vijftig te mikken.”

Dielen speelde tot midden 2019 twee jaar op het profcircuit. Vorig jaar kwam hij helemaal niet in actie. “Nu ik niet meer op het ITF-circuit speel, is de druk helemaal weg”, zegt Dielen, die binnenkort aan zijn laatste jaar Marketing in Antwerpen begint. “Net daarom leun ik opnieuw tegen mijn beste niveau aan. Ik nam in 2021 een sabbatjaar, maar miste het spelletje toch meer dan ik verwachtte. Ik begon het seizoen zonder doel, maar geraakte in maart bij mijn eerste toernooien op Beckhand en in Merelbeke meteen in finale. De toon was gezet (lacht). Deze week speel ik het toernooi van Ter Linden, daarna volgt Ruggeveld. Met heel veel dank trouwens aan mijn vriendin Tammy en mijn ouders, die mij match na match steunen.

Boeykens en Herscovici

Nog op Forest Hills stond er helemaal geen maat op de plaatselijke favoriete Elyne Boeykens bij de vrouwen 1: nadat ze in kwartfinale eerste reekshoofd Eliessa Vanlangendonck met 6-2, 6-2 versloeg, werd het in finale 6-1, 6-2 tegen Elisabeth Chantraine. De eerste editie van het zeer geslaagde sterrentoernooi werd afgesloten met een ijzersterke finale bij de mannen 2 tussen thuisspelers Kenny Herscovici en Tibo De Vylder. Na een slijtageslag haalde Herscovici het met 7-6, 3-6, 7-5.