Levi Wallez (Sparta Wortegem) : “Eerste titel in laatste match ooit? Ondanks kuitletsel op mijn tanden bijten”

Sparta Wortegem staat op negentig minuten van de titel in derde C. Bij winst thuis tegen SK Zingem mogen de blauw-witten een kampioensfeestje bouwen. Voor de afscheidnemende Levi Wallez (31) zou dat de eerste titel ooit zijn.

Vorige zondag eindigde de topper tussen Sparta Bevere en Sparta Wortegem onbeslist (1-1). Waardoor beide ploegen naast elkaar aan de leiding blijven. Dankzij een beter doelsaldo (+37 tegenover +31) heeft Wortegem de beste papieren om rechtstreeks over te gaan naar tweede provinciale. “We gaan er vanuit dat Bevere uit bij Sottegem B niet met nul-acht of –negen zal winnen”, aldus Wallez. “Als wij van Zingem winnen zou de titel binnen moeten zijn. We zien dat Zingem een iets mindere derde periode speelde. Toch zullen we zelf klaar moeten zijn om het kampioenschap met succes af te ronden.”

Individueel getraind

Wallez zal de leiding over het Wortegemse middenveld op zich nemen, maar komt niet honderd procent fit aan de aftrap. “Het is de laatste match, ik ga nog wel eens op mijn tanden bijten”, lacht hij. “Op Bevere incasseerde ik een stevige tik op mijn kuit. Op de training van donderdagavond heb ik me tot wat individueel loopwerk beperkt. Het wordt mijn allerlaatste wedstrijd ooit. Ik wil er dus zeker bij zijn. Bovendien mocht ik nog nooit een titel vieren. Voor het eerst kampioen in mijn laatste match: dat is het gedroomde scenario.”

Nochtans droomde bij Wortegem acht maanden geleden niemand van de titel. Ook omdat KSV Maarkedal voor het seizoen torenhoog favoriet was. “Top drie, dat was onze ambitie, maar nooit sprak iemand over de titel”, beaamt Wallez. “De laatste weken begonnen we er uiteraard in te geloven. Iedereen is ook gemotiveerd om de kers op de taart te zetten. In een carrière krijg je niet vaak de kans om kampioen te spelen. Ik kan het weten.”

Meteen hoofdtrainer?

Ook al wordt de titelwedstrijd zijn afscheidsmatch, Levi Wallez is niet van plan het voetbal definitief vaarwel te zeggen. Hij zat al twee jaar op de studiebanken en heeft een trainersgetuigschrift B op zak. “Het is nog niet concreet, maar misschien word ik volgend seizoen meteen ergens eerste trainer”, besluit de man die in oktober voor de tweede keer papa wordt.