Levi Vandaele(27) zet zich dagelijks in voor Nieuw Gent: “Dankzij KAA Gent bereiken we heel veel mensen”

Voetbal Jupiler Pro LeagueIn Nieuw Gent, de wijk in de schaduw van de Ghelamco Arena en het UZ Gent, werkt de KAA Gent Foundation al enkele jaren via verschillende projecten met jong en oud. Levi Vandaele(27), community coach, geeft een inkijk in de communitywerking.

“Het is een heel gevarieerde job, als community coach heb je meestal drie projecten onder je hoede”, aldus Vandaele. “Ik werk als coach voor de Gantoise Plantrekkers, ons homeless team. Verder ondersteun ik het omnisportproject ‘Buffalo League’ en sta ik in het wijkhuis ‘Bij Pino’. Binnen die projecten werk ik met alle leeftijden, van kleuters tot mensen van ruim in de tachtig.” De Gantoise Plantrekkers kregen onlangs een mooie rol in een filmpje over de Gentse communitywerking. “We mochten een training afwerken met de spelers van de A-kern. Hein Vanhaezebrouck stelde zelf voor om de Plantrekkers een wedstrijdje te laten spelen tegen de spelers van Gent. Dat was voor iedereen een heel leuke ervaring. De coach had ook op Villa Sporza mooie woorden over voor de Foundation, dat doet deugd.”

Ook van de deelnemers krijgen de medewerkers heel wat appreciatie. “Die waardering voel je heel hard. We proberen de mensen vooral warmte en een netwerk te geven. Je krijgt er veel van terug en je leert elke dag nieuwe mensen kennen. Je hoort soms ongelooflijke verhalen en je maakt mooie momenten mee. Tijdens de ramadan hebben we een Iftar, een avondmaaltijd, georganiseerd. We hadden ongeveer tachtig deelnemers verwacht, maar we kregen het dubbele over de vloer. Het was chaotisch, maar tegelijk mooi en heel gezellig.”

Een ander hoogtepunt van 2022 was voor Vandaele de surftrip naar de kust. “We hebben een scoutslokaal afgehuurd en konden zo een groep van dertig kinderen surflessen aanbieden. Voor veel van die kinderen was dat ook de eerste keer dat ze eens weg konden van thuis. Zo’n uitstappen zijn erg belangrijk om zichzelf beter te leren kennen. Dit jaar gingen er ook enkele vrijwilligers mee die zelf uit projecten kwamen. Hen hebben we opgeleid als coach. Zo zie je die mensen echt groeien.” KAA Gent, dat de communitywerking ondersteund, zorgt ook voor een aanzuigeffect. “Een deel van onze aantrekkingskracht is het feit dat we de KAA Gent Foundation zijn. Dat maakt het makkelijker om de mensen te bereiken. Er zijn in de wijk heel wat Gent-supporters, dat verlaagt de drempel.”