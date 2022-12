Levi Jacobs sluit met Erpe-Mere United het jaar af op Merelbeke: “Ik pleit voor blijvend realisme en positivisme”

Voor aanvang van het seizoen wist iedereen in Erpe-Mere dat United als nieuwkomer in tweede nationale A een moeilijk seizoen tegemoet zou gaan. Er is echter moeilijk en zeer moeilijk. Niemand had verwacht dat de ploeg half december amper vijf punten zou vergaard hebben. United staat stijf op de laatste plaats en telt intussen al acht punten achterstand op Gullegem en negen punten op Harelbeke. Kan het tij de komende maanden nog gekeerd worden?

Realisme

Trainer Levi Jacobs houdt beide voeten op de grond. “De rangschikking is wat ze is. Uiteraard zijn er verklaringen en uiteraard had het anders kunnen lopen. We hebben vooral in het begin van het kampioenschap enkele matchen verloren die we echt hadden kunnen winnen (Jacobs doelt onder andere op de wedstrijden tegen Dikkelvenne, Gullegem en Harelbeke, red.). Daardoor moesten we onmiddellijk achter de feiten hollen. Indien we toen mee hadden kunnen gaan met de brede middenmoot, had er een ander gevoel geheerst. Enkele keren kregen we in de slotfase het deksel op de neus, een andere keer werd ons een strafschop ontzegd. Het zijn zaken die allemaal meespeelden.”

“Uiteraard staan we voor een zware klus. Zo nuchter ben ik wel, maar ik pleit voor blijvend realisme en positivisme bij iedereen. Veel ploegen in de reeks beschikken over budgetten die veel hoger liggen dan het onze. De spelers van Cercle Brugge trainen dagelijks, wij twee keer per week. Ik stel met genoegen vast dat de sfeer in de groep uitstekend is. Ik wil dan ook een oproep doen naar de supporters. Blijf ons steunen. Het pintje in de kantine smaakt niet slechter dan zes maanden geleden.”

“Ik heb nogal wat afwezigen. Laurent, Thibaut en Mulume spelen niet. Bambust hervat wel de trainingen en Callebaut sloot opnieuw bij de kern aan.”

