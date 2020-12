Levi Jacobs (KRC Bambrugge) heeft twijfels bij herstart competitie: “Ik geloof niet in volledige heenronde”

Trainer Levi Jacobs maakt meteen duidelijk dat hij met een dubbel gevoel zit. “Uiteraard ben ik blij dat er opnieuw gevoetbald kan worden. Voor velen is de sport een hobby, een passie zelfs. De honger is groot en ik gun iedereen een copieuze maaltijd. Daartegenover staat dat ik toch met heel wat vragen zit. Laat me duidelijk stellen dat ik niet geloof dat we een volledige heenronde zullen kunnen afwerken.”

Quote De opeenvol­ging van trainingen en matchen kan blessures in de hand werken. Het is een groot aandachts­punt voor iedere technische staf Levi Jacobs, trainer KRC Bambrugge

Jacobs meent dat de vooropgestelde datum twijfelachtig is. “Op dit moment zitten we aan tweeduizend besmettingen per dag, terwijl achthonderd de norm is. De cijfers stagneren of gaan zelfs weer lichtjes de hoogte in. Over vier weken zouden we aan die benedengrens moeten zitten. Is dat realistisch? Een voorbereiding van vier weken is ook kort. Normaal hebben we zes weken nodig om iedereen klaar te stomen. De opeenvolging van trainingen en matchen kan blessures in de hand werken. Het is een groot aandachtspunt voor iedere technische staf.”

Gelijke kansen?

Voetbal Vlaanderen wil enkel de heenronde afwerken. Ook hier heeft Jacobs bedenkingen. “De parameters zijn niet dezelfde. Doordat we met een oneven aantal ploegen in de reeks zitten, zullen we uiteraard een oneven aantal matchen moeten afwerken. Automatisch houdt dat in dat de ene ploeg meer thuis zal mogen spelen en de andere meer uit. Geef mij maar het eerste. Een zwakke ploeg thuis bekampen of op verplaatsing is ook verschillend. Ik vraag me ook af of de ‘vernieuwde’ competitie niet onderbroken zal moeten worden. In dat geval zal er nog meer midweek moeten gespeeld worden. Voor Bambrugge betekent dit concreet dat we moeten uitwijken, want we hebben geen geschikte verlichting voor avondmatchen op het niveau van derde amateur.”

Quote De ene gemeente kan strengere normen hanteren dan de andere om te mogen trainen. Zullen alle ploegen op dat vlak dezelfde kansen krijgen? Levi Jacobs, trainer KRC Bambrugge

In het basketbal wil men de reeksen opsplitsen in twee groepen en een mini-competitie afwerken. Ook hierbij heeft Jacobs bedenkingen. “Het voorstel is al iets correcter, maar toch niet voldoende. De ene reeks kan sterker zijn dan de andere. Vergeet niet dat er voor de lockdown al wedstrijden zijn gespeeld. Op zich is dat een probleem. Sint-Niklaas heeft twee matchen op de teller, wij vier. Mogelijk kunnen de gemeenten nog roet in het eten gooien. De ene gemeente kan strengere normen hanteren dan de andere om te mogen trainen. Zullen alle ploegen op dat vlak dezelfde kansen krijgen? Uiteraard is er ook het probleem van de horeca. Voor veel ploegen is dat de belangrijkste bron van inkomsten. Competitief voetbal kan je niet loskoppelen van de inkomsten van een kantine. Als de horeca niet open mag, denk ik niet dat eerste ploegen kunnen voetballen.”

Paraatheid

Ondanks alle bedenkingen zal Levi Jacobs zijn manschappen toch motiveren om paraat te staan tegen een mogelijke herstart. “Ik vraag me eigenlijk af waarom we niet gewoon vriendschappelijk kunnen spelen zonder stijgers of dalers. Is het niet beter om gewoon de focus te leggen op volgend seizoen? Hoewel ik dus bekommernissen heb, zal ik alles eraan doen om de spelers optimaal voor te bereiden. Om die reden hebben we ook al twee oefenmatchen voorzien. Op 24 januari spelen we op Boka United. Op 7 februari zou dan een oefenduel volgen op Elene-Grotenberge”, besluit Jacobs. “Onder voorbehoud van corona uiteraard.”

