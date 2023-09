Levi Jacobs en Erpe-Mere United openen seizoen met 1-0-winst tegen Elene-Grotenberge: “We hebben genoeg kwaliteit in huis”

voetbal eerste nationale Hannes Smolders behoedt Dessel in extremis voor onnodig puntenver­lies: “Dit geeft enorme boost”

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar Dessel is er woensdagavond toch in geslaagd om zijn openingswedstrijd thuis tegen promovendus Namen winnend af te sluiten. Hannes Smolders scoorde in blessuretijd vanop de stip het enige doelpunt van de avond.