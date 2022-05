Levi De Leus en Atomix Haacht veroveren titel na zenuwslopend duel: “We zijn trager dan vroeger, maar het kwaliteitsverschil is er nog steeds”

Atomix Haacht heeft in een razend spannende topper op het veld van Schoten de kampioenstitel gepakt op de slotspeeldag in Liga 3. Haacht had één puntje nodig om zich te verzekeren van de oppergaai en had tot aan de eindfase de handen vol met Schoten, dat in de slotseconden nog een 23-23-gelijkspel uit de brand wist te slepen. Atomix eindigt zo net als Lokeren met 34 punten na twintig matchen, maar dankzij een beter onderling resultaat en een beter doelpuntensaldo is de titel voor Atomix.

Een kampioensduel op het terrein van Schoten, dat derde in het klassement stond en nog uitzicht had op de tweede plaats, met bijbehorende promotie, was geen cadeau voor Atomix, dat zonder topschutter Erik Smeijers (181 doelpunten!, red.) aantrad in Schoten. De Nederlandse goaltjesdief zat in Barcelona voor het werk. Het resulteerde in een moeizame start en een 7-2-achterstand voor Atomix, dat het verschil wel nog voor rust wist te dichten, tot een 12-12-gelijkspel aan de pauze. Haacht kwam sterk uit de kleedkamer en bouwde een kleine voorsprong uit, maar in de slotfase maakte Schoten het opnieuw spannend, met uiteindelijk zelfs de gelijkmaker in de slotseconden.

Tempo uit de match

“Gelukkig was dat nog net voldoende om alsnog de oppergaai mee naar huis te nemen”, lacht aanvoerder Levi De Leus ons toe. “Schoten maakte het ons inderdaad knap lastig. Hun jonge, talentrijke ploeg begon al drie kwartier voor de wedstrijd met hun opwarming en verscheen uitermate gemotiveerd aan de aftrap. Bij ons zag je een heel seizoen lang hetzelfde patroon in onze wedstrijden: vaak lopen wij tegen een vroege achterstand aan en komen wij pas later in de match echt goed op dreef. Dat was ook in Schoten het geval. Wij zijn een oudere ploeg, die minder trainen, en proberen zoveel mogelijk de snelheid de match te halen, omdat we het conditioneel vaak moeilijk krijgen als we het tempo van de tegenstander moeten volgen. Halverwege de eerste helft wisten we ons te herpakken en toonden we waarom we al een seizoen lang op kop staan, hoewel het alsnog een spannende slotfase werd.”

Veel goesting in de promotie

Volgend seizoen komt de kampioenenploeg uit in Liga 2. “Hoewel wij de oudste ploeg van de reeks zijn, zit er weinig sleet op onze prestaties”, vervolgt de 28-jarige ingenieur. “Heel wat sterkhouders teren op hun ervaring en speelden nog bij onze eerste ploeg of op het hoogte niveau. Ga er de rangschikking en het doelpuntensaldo maar eens op na: verdedigend zijn we met voorsprong de beste ploeg van de reeks, met minder dan 19 tegendoelpunten per match. Jelle Vonckx, samen mij doelman bij deze Liga 3-ploeg, was hierbij een cruciale schakel. Sinds zijn aanstelling begin oktober als T1 van de BENE-Leagueploeg, heeft hij heel wat wedstrijden moeten missen, maar het is een grote troef om over twee ervaren doelmannen te beschikken.”

“Ook in de aanval liep het vlot, met gemiddeld dertig doelpunten per match. We zijn misschien wel iets trager dan vroeger, maar het kwaliteitsverschil is er wel. De promotie zien we zitten, want we willen graag meer spanning in onze wedstrijden. Te vaak was het een walkover dit seizoen. We zullen meer punten verliezen, maar het vertrouwen in eigen kunnen blijft groot. Bovendien vallen de verste verplaatsingen weg en spelen we in Liga 2 meer duels in eigen regio”, besluit de Haachtenaar.