Leuvenaar Kenny Herremans doet het degelijk voor eigen publiek in Spa-Francorchamps

Na een moeilijke voorbereiding op donderdag, waarbij meer dan de helft van de rijtijd door allerhande incidenten op de piste verloren ging, moesten Kenny Herremans en Dante Rappange in de eerste race vanop een dertiende plaats in de Pro-Am klasse vertrekken. Dante Rappange kon tijdens zijn stint weinig plaatsen goed maken, opnieuw vanwege een lange onderbreking van de race, maar Kenny Herremans liet zich na de wissel opmerken door een mooie inhaalrace die in een zesde plaats in de klasse resulteerde.

“Na moeilijke en teleurstellende trainingssessies gisteren en vandaag kan ik enkel maar blij zijn met dit onverhoopte resultaat in het bijzijn van mijn partners. Morgen starten we meer vooraan (6de, red.) en mikken we dus iets hoger”, vertelde Herremans op vrijdagavond.

Tweemaal zesde

“Tel daar nog de succesballast bestaande uit een tijdstraf van acht seconden tijdens de pilotenwissel dan is een zesde plaats mooi meegenomen”, relativeert Herremans. “Het weekend wordt dus afgesloten met twee zesde plaatsen en dat is meer dan verhoopt na zeer tegenvallende kwalificatiesessies. De schade in het kampioenschap is ook beperkt, we staan nu vierde in het kampioenschap. De top drie in het kampioenschap is zeker nog haalbaar, alleen de titel lijkt ondertussen niet meer mogelijk, al weet je nooit.”