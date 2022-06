Leuven Bears ziet schitterend seizoen eindigen in Leiden

Vooraf was men gewaarschuwd: een verplaatsing naar Leiden is geen gezondheidswandeling. In een eerdere fase van de competitie kreeg Leuven een dertiger aan de broek. Ook nu begon de match rampzalig. Van 10-0 ging het naar 24-7. Meteen was de Leuvense voorsprong van 14 punten helemaal weggesmolten. Bij de rust stond het 46-30 en lagen alle opties nog open. Leiden liep na de rust 20 punten uit. McGlynn herleidde nog even de achterstand tot 17 punten, maar in de slotfase liep de thuisploeg opnieuw verder uit. Deze keer definitief. Meteen moet Leuven Bears noodgedwongen een punt zetten achter een uiterst succesvolle campagne.

MVP

Eén van de architecten van het Leuvense succes is Joshua Heath. De Amerikaan is al drie jaar in Leuvense loondienst en is duidelijk een verlengstuk van coach Eddy Casteels geworden op het veld. In veel statistieken prijkt Heath in de top vijf. Het is dan ook logisch dat de supporters hem verkozen tot MVP van het seizoen. “Uiteraard is het fijn om een award van de supporters te mogen ontvangen. Toch wil ik in de eerste plaats benadrukken dat basketbal een ploegsport is. Ik had dan ook liever dit weekend in Leiden gewoon gewonnen. We waren nochtans gewaarschuwd. Ook in de voorronde van de competitie speelden we tegen Leiden met twee gezichten. Toen was onze eerste helft nog aanvaardbaar, maar lieten we het nadien liggen. Het klopt dat ik intussen helemaal ingeburgerd ben in de Sportoase. Ik ben dan ook blij dat ik een overeenkomst kon bereiken met de clubleiding om aan een vierde seizoen te beginnen.”