Leuven Bears wint oefenmatch tegen Okapi Aalstar: “We hebben het verstandig aangepakt”

De Bears traden aan zonder Joe Ebondo. Voorzitter Ben De Goignies legt uit. “Ebondo doorstond de fysieke proeven niet. Momenteel kijken we ook niet uit naar een vervanger. We rekenen op deze groep. Indien de sportieve staf in een later stadium zou aangeven dat een extra kracht nodig is, kan dat bekeken worden. Vergeet niet dat het grootste deel van de matchen pas na nieuwjaar wordt gespeeld.”

Dure foutjes

De Bears openden meteen onder impuls van een wakkere Heath met een 7-0. De thuisploeg bleef in de eerste helft constant een kleine voorsprong vasthouden. Het verrassende reboundwerk van Haynes was het antwoord op de centimeters van Maras en Badji. Fifolt viel goed in, maar had in geen tijd vier fouten achter zijn naam staan. Halverwege het (sterk) tweede quarter konden de Bears 35-24 uitlopen. Zes driepunters van Mc Griff (2), Geukens (2), Maras (1) en Marchant (1) brachten Okapi opnieuw in de match. Rust: 43-42. Joshua Heath was duidelijk in zijn analyse. “We speelden goed, maar enkele onoplettendheden op het einde van de eerste helft kostten ons 18 punten. Die fouten moeten er nog uit. Aalst deed ons pijn met die nodeloze driepunters. Nadien hebben we het verstandig aangepakt.”

Sterke tweede helft

Ook in het tweede quarter nam de thuisploeg het heft in handen (76-66). Bij Leuven vielen de driepunters nu binnen. Zes spelers haalden snel de dubbele cijfers. Okapi bleef op de loer liggen, maar kwam in de slotfase niet meer dichterbij. Joshua Heath kwam in de slotfase niet meer van de bank. “Bij een aanvallende fout van Okapi kreeg ik een flinke por in de rug. Het voelde heftig aan. Samen met de kine werd besloten om geen risico meer te nemen, maar tegen de volgende match zal ik er zeker opnieuw bij zijn.”

De punten

Leuven: Fauconnier 8, Heath 13, Kotrulja 15, Haynes 12, Delalieux 13, D’ Espallier 11, Vanderhaegen 4, Stith 5, Fifolt 9.

Aalst: Mc Griff 11, Mihailovic 6, Maras 19, Van den Eynde 1, Geukens 16, Badji 13, Marchant 8.

Quarters: 18-16, 43-42, 66-59, 90-74.