Leuven Bears verliest eerste match na coronabreak kansloos in Mechelen

De ene wedstrijd is de andere niet. Leuven Bears werkte een puike oefencampagne met enkele knappe overwinningen af. Van al die lofbetuigingen viel in Mechelen weinig te merken. De Bears speelden een zielloze wedstrijd en moesten nog voor de rust hun meerdere erkennen in de thuisploeg. Kangoeroes won terecht de tweede Leuvense competitiematch met 79-60.

Leuven Bears kon na een onderbreking van zes weken met een compleet team aan de tweede competitiewedstrijd van het seizoen beginnen. Toch inspireerde dat de ploeg niet meteen. Na 1’27” nam coach Casteels bij 5-0 al een eerste time-out. Offensief hadden de Bears het moeilijk in die aanvangsfase. In het tweede quarter kon de thuisploeg 28-15 uitlopen. Die kloof werd voor de rust (44-28) niet meer gedicht. Jonas Delalieux was één van de weinige lichtpunten. “We begonnen niet met de juiste focus aan het duel. Te veel balverliezen, te weinig steals. Kangoeroes speelde gewoon met een hogere intensiteit. We konden niet genoeg kansen creëren.”

Geen beterschap

Na de rust kwam er geen beterschap. De thuisploeg was gewoon gretiger en strafte elk foutje meteen af. Een ervaren krijger als Domien Loubry liet de kansen niet onbenut. Vooral de Amerikaanse spelers lieten het aan Leuvense zijde afweten. Jongeren als Nunes en Bucumi kregen meteen onverwacht veel speelminuten. Van een wedstrijd was na het eerste quarter geen sprake meer. Ook Jonas Delalieux zag geen beterschap. “Dit mag gewoon niet gebeuren. We liepen achter de feiten aan en vonden nooit een antwoord op het goede spel van de tegenstander.”

Sterke tegenstander

De Leuvenaar had wel een compliment voor Mechelen in huis. “Kangoeroes beschikt duidelijk over een sterker team. Mannen als Thompson, Foerts en vooral Loubry zijn zeker een meerwaarde. We hadden er nochtans een goede voorbereiding opzitten. Dat bewijst nogmaals dat oefenmatchen niemand echt interesseert. Je werkt die matchen gewoon met een andere intensiteit af. Toch moet ik toegeven dat ik deze ‘mismatch’ niet had verwacht na onze goede prestatie tegen Okapi Aalstar.”

De punten

Mechelen: Loubry 13, Deroover 12, Van Oosterwyck 4, Kherrazi 3, Clark 8, Foerts 8, Lasisi 2, Thompson 16, Kok 13.

Leuven: Fauconnier 1, Heath 3, Kotrulja 5, Haynes 3, Delalieux 15, D’ Espallier 10, Vanderhaegen 4, Stith 10, Fifolt 9.

Quarters: 16-12, 44-28, 68-49, 79-60.