Leuven Bears tegen Kangoeroes Mechelen pas in slotfase onderuit in heroïsche belle

Leuven Bears vatte de clash der titanen aan met een 1-8-opener. Stephens bracht de thuisploeg snel weer op gelijke hoogte, maar het duo Allen-Young zorgde in het begin van het tweede quarter opnieuw voor een kloofje (21-28). Het liet coach Casteels toe om wat meer te roteren. Andermaal bracht Stephens Kangoeroes met 17 punten in de eerste helft terug in de match. Rust: 39-38. Romain Boxus was de verrassende joker voor de rust. De Leuvenaar stond acht minuten op het veld en scoorde in die tijd zes belangrijke punten. “Uiteraard kenden we het belang van die vijfde match vooraf, we wisten dat het een intens duel zou worden. Dat was in de voorgaande matchen ook al het geval geweest. Die intensiteit werd vanaf de eerste minuut meteen ook duidelijk. Geen van beide ploegen gaf de andere een duimbreed toe. Assistent-coach Jill Lorent vervolgt. “We kregen geen vat op Stephens. Hij bepaalde het spel bij Mechelen. Heath had bij de rust al drie fouten, maar daar moet je mee kunnen omgaan.”

Tweede helft

Na de rust nam Kangoeroes het initiatief en was Leuven in het verweer. Het werd een duel Stephens versus Allen. Dat derde quarter bracht evenwel geen afscheiding (59-58). Meer en meer werd duidelijk dat deze belle in de allerlaatste fase zou beslist worden. Zenuwen of niet? Plots werd er veel minder gescoord. Een driepunter van Van Buggenhout bracht de thuisploeg op twee minuten van het einde 69-64 voor. Vanderhaegen reageerde met een driepunter, maar dat volstond niet. Coach Casteels berustte: “Het is een gemiste opportuniteit. Ik had graag tegen Oostende gespeeld, maar het is niet anders. De winst van Kangoeroes Mechelen was verdiend. In de derde match was Loubry de beslissende speler bij de tegenstander, in de vijfde match was dat Stephens. Hoed af voor hem!”