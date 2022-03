Leuven Bears speelt Nederlandse grootheid Den Bosch helemaal van het terrein

Leuven Bears kende een geweldige start. Heath en Allen scoorden samen twintig van de achtentwintig punten in het eerste quarter. Het zorgde voor een onwaarschijnlijke 28-12 opener na het eerste quarter. Voor de Nederlandse grootmacht was dat het sein om een ferme tand bij te steken. In vijf minuten tijd knabbelde de ploeg twaalf punten van de achterstand weg. Even leek de thuisploeg te verzuipen, maar McGlynn zorgde met enkele punten op het einde van de eerste helft toch voor een kloof van tien punten (41-31). De Amerikaan zag dat de eerste helft goed was. “We wisten vooraf dat we meer energie moesten brengen dan vorige zaterdag in Leiden. We begonnen met de juiste ingesteldheid aan de match. Kevaughn Allen effende het pad. Halverwege het tweede quarter kwam Den Bosch opnieuw in de match. In die laatste minuten had ik dan op mijn beurt weer enkele offensieve bevliegingen.” Ook tegenstander Boy Van Vliet had lof voor de Leuvenaren. “De Bears konden ons verrassen. In tegenstelling tot ons shot lukten hun pogingen wel. We moesten gewoon een tand bijsteken.”