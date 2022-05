Leuven Bears sleept tegen Mechelen belle uit de brand na sensationele vierde match!

Net als in de eerste thuiswedstrijd tegen Kangoeroes Mechelen begon Leuven Bears ook deze keer weinig geïnspireerd. Na zeven minuten keek men tegen 6-15-achterstand aan. De time-out bracht nu wel soelaas. Onder impuls van Young en McGlynn werd de scheve situatie in het eerste quarter nog rechtgezet. Leuven drukte en plaatste een 22-4 (28-19). Nu was het aan Mechelen om voor de rust orde op zaken te stellen (30-28). KeVaughn Allen beseft dat de eerste helft wisselvallig was. “In de aanvangsfase maakten we enkele fouten, waarvan Mechelen optimaal kon profiteren. Verdedigend staken we een tandje bij en aanvallend geraakten we in een positieve flow. Uiteindelijk kon de tegenstander terugkeren, zodat de tweede helft uitsluitsel moest brengen.”

Tweede helft

38-bonus. Kangoeroes liet niet begaan en kwam op het einde van het derde quarter weer aansluiten. De laatste tien minuten waren bijzonder spannend. Geen van beide ploegen gaf de andere een duimbreed toe. In de slotfase liepen de bezoekers vijf punten uit (58-63). Op 26 seconden van het einde zette Stephens bij 64-64 twee vrijworpen om. Negen seconden later bracht Heath de score op 66-66. Verlenging. In die extra tijd leek een sterke Loubry de beslissing te forceren, maar Young zorgde met zijn negenentwintigste punt op tien seconden van het einde voor 80-80. Tweede verlenging. In die tweede vijf minuten extra liep Leuven onder impuls van Heath en de alomtegenwoordige Young – Cebasek, Boxus en Vanderhaegen zaten door de matige spelleiding al met vijf fouten op de bank – 88-82 uit. Iedereen stond toen al een halfuur recht op de banken. Allen kroonde zich op het einde tot matchwinnaar (95-86), maar Solomon Young was de absolute uitblinker. “Dit zijn de matchen waar we het voor doen. Natuurlijk verdienden we deze overwinning! Iedereen heeft vijftig minuten lange gevochten als een leeuw. Excuseer, als een beer. We zagen de ene speler na de andere uitvallen met vijf fouten. Toch hielden we stand en konden we zelfs nog het verschil maken in de laatste minuten. Reken er maar op dat we ook in de vijfde en beslissende match woensdag in Mechelen onze huid duur zullen verlopen.”