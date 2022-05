Leuven Bears schrijft geschiedenis: voor het eerst in de halve finale van de play-offs!

Basketbal BNXT LeagueHet succesverhaal van Leuven Bears gaat gewoon verder. De voorbije drie seizoenen boekte de club gestaag vooruitgang. Dit weekend mondde die progressie uit in het bereiken van de halve finale van de play-offs. Een unicum voor de Bears. Vanaf dinsdag neemt de ploeg het daarin in een ‘best of five’ op tegen Kangoeroes Mechelen.

Solomon Young zag dat het goed was. “We speelden duidelijk met veel meer energie. Op het terrein merkte je duidelijk dat sfeer anders was ten opzichte van dinsdag. Er werd hard, maar correct gespeeld. Dit zijn de wedstrijden waar je het allemaal om doet. Ik hou van dat tikkeltje extra. In de eerste helft viel het dubbeltje duidelijk langs onze kant. Nadien bleef de tegenstander op de loer liggen, maar we bleven ons eigen spel spelen en de zaken verstandig aanpakken.”

Geslaagd seizoen

Voorzitter Ben De Goignies zag zijn ploeg groeien. “We waren duidelijk agressiever dan twee dagen eerder in Charleroi. In het eerste quarter had ook bijna iedereen al gescoord. Dat wees op de juiste focus. Het vroege startuur (14 uur, red.) mocht geen excuus zijn. Financieel had dit misschien gevolgen, maar we wensten ons louter op het sportieve te richten. Voor Leuven was dit een absolute sleutelmatch. Voor het eerst in de clubgeschiedenis beëindigden we de competitie op de derde plaats. Voor het eerst in de clubgeschiedenis konden we ons kwalificeren voor de halve finale van de play-offs. De derde match tegen de Carolo’s was een absolute sleutelmatch. Bij winst was ons seizoen geslaagd. Bij een nederlaag kon je niet stellen dat we een slecht seizoen afgewerkt hebben, maar er zou toch een nasmaak geweest zijn. Gelukkig werd het de eerste optie.”

Geen prognose

Nick McGlynn, een blijver in de Sportoase, blikt vooruit. “Onze kwalificatie voor de halve finale is verdiend. Veel tijd om te bekomen hebben we niet, want dinsdag moeten we al opnieuw aan de bak tegen Kangoeroes Mechelen. Een prognose? Ik waag me niet aan cijferwerk. Ik weet alleen dat iedereen binnen de club bijzonder gemotiveerd is om in die halve eindstrijd alles te geven. We zitten in de juiste flow en moeten die aanhouden.”