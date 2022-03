Leuven Bears rekent op jonge garde voor eerste officiële verplaatsing naar Nederland

Het klinkt raar maar Wouter Willems (bijna 22) en Thibault Vanderhaegen (24) worden bij Leuven Bears niet meer bij de allerjongste garde rekenend. Tiago Nunes en Roel Bucumi vormen de nieuwste lichting. Het duo is meer dan ‘opvulsel’ voor de laatste seconden. Tegen Feyenoord draaiden ze volwaardig mee in de rotatie.

Roel Bucumi: “Bij mij was dat een jaar later tegen Den Helder. Ik ben ook een jaar jonger, maar vanaf de U16 speelden we vaak samen. Ik begon bij de Bears, maar was nadien even bij BC Leuven actief. Tiago heeft altijd voor de Bears gespeeld. Bij de B-ploeg spelen we ook samen onder leiding van Jill Lorent.”