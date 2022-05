Leuven Bears ontvangt woensdag Okapi met kleine bonus in play-offs van BNXT League

Basketbal BNXT LeagueNadat Leuven Bears in de halve finale van de Belgische play-offs uitgeschakeld werd door Kangoeroes Mechelen, moest de ploeg dit weekend de eindronde van de BNXT League aanvatten. Op Okapi Aalst liep het niet altijd even vlot, maar finaal werd er verdienstelijk met 71-73 gewonnen. Woensdag volgt de return in de Sportoase.

Leuven Bears zal het in de laatste wedstrijden van het seizoen moeten stellen zonder Wouter Willems. De spelverdeler liep een zware knieblessure op. Intussen is het verdict duidelijk geworden. “De voorste kruisband werd geraakt en een operatief ingrijpen is noodzakelijk. Dinsdag ga ik op controle en zal wellicht bepaald worden, wanneer ik onder het mes zal gaan. Intussen werd me wel al duidelijk gemaakt dat het herstel vier tot zes maanden zal duren. Dit seizoen spelen zal uiteraard niet lukken, maar wellicht zal ik pas in de loop van volgend seizoen opnieuw mijn echte niveau halen.”

Strijdende ploeg

Zaterdag werkten de Bears in Aalst de eerste wedstrijd af voor een ticket in de kwartfinale. Aanvankelijk verliep de score gelijk opgaand. In het tweede quarter kwam de ploeg aanvallend nauwelijks uit de verf, zodat Okapi 29-21 kon uitlopen. Leuven kon het tij in de eerste helft nog keren, zodat er bij 35-42 werd gerust. De bezoekers leken de match in handen te nemen, maar foutenlast en een matige arbitrage zorgden ervoor dat Aalst opnieuw in de match kwam (59-59). In een spannende slotfase haalden de Bears het finaal met 71-73.

Coach Casteels

Coach Casteels had lovende woorden voor zijn spelersgroep. “Na de Belgische uitschakeling zag ik opnieuw een ploeg die veertig minuten lang heeft gestreden tegen een gemotiveerd Okapi. In Aalst is men bezig aan een mooi project en dat verdient appreciatie. Of de foutenlast van onze grote jongens invloed heeft gehad? Ja en neen. Uiteraard moest ik aanpassen. Met Cebasek en Vanderhaegen speelden we kleiner, maar op dat moment brachten we het beste basketbal. Met Young en McGlynn zal ik de komende dagen de match van Popovic nog wel eens analyseren. Die jongen heeft het ons lastig gemaakt en daar mogen de grote mannen eens over nadenken.”

Punten

Aalst : Maras 11, Coleman 17, Ledegen 3, Geukens 6, De Paepe 2, Marchant 6, Popovic 26.

Leuven : Heath 21, Allen 15, Boxus 7, Cebasek 14, McGlynn 9, Young 7.

Quarters : 20-18, 35-42, 52-59, 71-73.