Leuven Bears ondergaat pijnlijke nederlaag in Brussel: Elite Gold verder weg dan ooit

Na de zwakke prestatie thuis tegen Antwerp Giants werd van de spelers van Leuven Bears verwacht dat ze de rug zouden rechten. Het pakte helemaal anders uit. Op Jahmal McMurray na haalde niemand het niveau dat verwacht mocht worden. De Amerikaan werd ‘opgevist’. Persverantwoordelijke Erwin Van Achten geeft meer duiding. “Joshua Heath sukkelt al een tijdje met een schouderblessure. Vorige week dacht hij tegen de Giants dat hij speelklaar was. Bij het eerste contact moest hij echter al na drie minuten het terrein verlaten. Vermits McMurray nog tot 31 december bij ons dienst is, vonden we het raadzamer om hem op te stellen. Hij heeft dat trouwens goed gedaan (32 punten, 6 rebounds en 3 assists, red.) , aan hem heeft het niet gelegen.”

Meerdere pijnpunten

Leuven Bears speelde een zeer matige match. Een paar keer leek men een kloof te kunnen slaan, maar Brussels toonde veel veerkracht. Erwin Van Achten bevestigt. “De spelers van Brussels waren tien keer meer gemotiveerd. Ze waren duidelijk op hun tenen getrapt door de plotse transfer van Kevin Tumba naar Luik. Ze hadden ook afwezigen, maar dat leek hen niet te deren. Dat is hun verdienste. We moeten naar onszelf kijken. Te veel spelers zaten onder hun niveau. Allen lukte zes shots op vijftien. Andere statistieken waren nog erger. Pritzl kwam aan drie op elf. McGlynn zat helemaal niet in de match. Kherrazi speelde negentien minuten. Dat leverde een povere nul op drie shot op en twee rebounds.”

Verzachtende omstandigheden?

Veel verzachtende omstandigheden zijn er niet. Toch enkele. Erwin Van Achten wijst naar de blessure van John Fulkerson. “Na twee minuten blesseerde John Fulkerson zich aan de enkel. Zijn match was meteen gedaan. Vermits hij vandaag (zaterdag, red.) naar de States trok, heeft onze medische staf hem in alle vroegte onderzocht. Zijn blessure zou meevallen. John heeft contact opgenomen met zijn college (Tennessee, red.) om zich daar tijdens de break te laten verzorgen. Daar hebben we vertrouwen in. Ook McGlynn en Heath keren trouwens kort terug naar huis. Pritzl en Allen blijven hier. Het mag duidelijk zijn dat dit verlies gevolgen heeft. Opgeven mag je nooit doen, maar we weten dat we zes van de acht resterende matchen zullen moeten winnen om alsnog de Elite Gold te halen. Dat wordt zeer moeilijk. Deze week zullen we alleszins de toestand evalueren.”