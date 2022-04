Leuven Bears nipt onderuit in Den Bosch na beklijvende thriller van formaat

Er wordt soms beweerd dat cijfers niet alles zeggen. In het duel tussen Den Bosch en Leuven was dat wel het geval. Na geen enkele van de vier quarters stond er meer dan twee punten verschil op het bord. Het duo Hammink-Van der Mars – beiden zijn niet onbekend in ons land – presteerde in de eerste helft meteen sterk onder de korf en heerste in de rebound. Leuven teerde onder de borden op de kracht van een sterke Young. Na het eerste quarter stond het 19-20, bij de rust 36-36.

Blijvende spanning

Ook in het derde quarter (58-58) gaven beide ploegen elkaar geen duimbreed toe. Heath kwam nadrukkelijker in het spel voor, maar afstand nemen lukte niet. Op drie minuten van het einde stond het nog altijd 69-69. Toen lukte Van der Mars twee punten op de buzzer. Seconden later miste uitblinker Young twee vrijworpen. Het was een eerste sleutelmoment in de match. Bij 72-71 lukte Price een driepunter in de slotfase, Allen – nochtans goed voor negen punten in het laatste quarter – miste zijn driepuntpoging. Het was een tweede sleutelmoment. De Bears gingen met 76-74 onderuit. Het was pas de tweede Leuvense nederlaag in de Elite Gold.

Sterke Solomon Young

Met vierentwintig punten en negen rebounds was Solomon Young een van de sterkhouders bij de Bears. “Uiteraard verlies ik niet goed. Toch mag dat geen afbreuk doen aan onze verdiensten in deze Elite Gold. Ik denk dat iedereen intussen wel begrepen heeft dat er bij de topploegen nauwelijks verschil is tussen de Belgische en de Nederlandse ploegen. Die competitie met ploegen uit twee landen heeft wel iets. Als nummer vijf uit de Belgische competitie hadden we niets te verliezen in de Elite Gold. We wilden gewoon tonen wat we waard zijn. Ik denk dat we daar ondanks dit verlies goed in slagen.”

Den Bosch: Maxhuni 9, Hammink 14, vander Mars 16, Price 15, Stilma 8, van Vliet 2, Lautier Ogunleye 10, Mounce 2.

Leuven: Heath 13, Allen 12, Cebasek 12, Vanderhaegen 2, McGlynn 9, Young 24, Tiago Nunes 2.

Quarters: 19-20, 36-36, 58-58, 76-74.



