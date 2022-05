Leuven Bears na moeizame zege tegen Okapi Aalst naar kwartfinale van BNXT League

Leuven Bears opende attent. Popovic werd aanvankelijk beter uit de match gehouden dan in de eerste wedstrijd. Allen, McGlynn en Cebasek zorgden voor de nodige punten, zodat de Bears in het begin van het tweede quarter 26-18 konden uitlopen. Enkele Leuvense driepunters deden Okapi pijn (40-26). Leuven kon rusten met een mooie 42-28-voorsprong. Met 11 punten en 3 assists in de eerste helft was KeVaughn Allen een bepalende speler bij de thuisploeg. “We wisten dat we onder de borden attenter moesten zijn dan in de eerste match. Toen kreeg Popovic veel vrijheid. Nu was de rebound voor ons (20-12 in de eerste helft, red.) . Daarnaast kozen we aanvallend voor de juiste opties. Onze driepunters vielen deze keer wel binnen (8 op 14 voor de rust, Cebasek en Allen lukten er beiden 3, red.) . Een kloof van 14 punten bij de rust was alvast veelbelovend.”

Tweede helft

Coleman bracht Okapi terug in de match, maar Vanderhaegen antwoordde prompt met twee driepunters. Toch slonk de Leuvense voorsprong als sneeuw onder de zon (56-53). Plots was alle spankracht terug in de match. Leuven bleef controleren, maar het was toch wachten tot het laatste fluitsignaal om zeker te zijn van de kwalificatie. KeVaughn Allen bevestigt. “We lieten Aalst te zeer in de match komen, maar tegelijk behielden we het initiatief. Onze kwalificatie is dan ook verdiend.” Coach Eddy Casteels trad zijn speler bij. “We hebben het onszelf moeilijk gemaakt in de tweede helft. Coleman kende een uitzonderlijke dag. Ik dacht dat we geleerd hadden uit de fouten van het eerste treffen en Popovic beter uit de match zouden houden. Ook nu kon hij bij momenten te veel zijn ding doen. Het zijn werkpunten waar we in de kwartfinale tegen Bergen zeker zullen moeten aan werken.” Zaterdag werkt Leuven Bears de eerste kwartfinale af in Bergen, maandag volgt de return.