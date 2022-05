Leuven Bears moet tegen Bergen zwaar aan de bak in terugwedstrijd van kwartfinale

Basketbal BNXT LeagueMaandagavond neemt Leuven Bears het in de Sportoase op tegen Bergen. De inzet is een plaats in de halve finale van de BNXT League play-offs. De Bears staan voor een zware opdracht, maar onoverkomelijk is het karwei zeker niet. Zaterdag werd het eerste duel in Henegouwen met vijf punten verschil verloren.

Op zich is een nederlaag met vijf punten verschil in Bergen allerminst dramatisch. Toch voelt het 74-69-verlies wat zuur aan. In de eerste helft had Bergen het initiatief in handen (38-33). Nadien kwamen de Leuvenaren helemaal opzetten. Allen – sterk in deze play-offs – en Cebasek zorgden ervoor dat de Bears op 1’22” van het einde van de match een 67-69-voorspong hadden. In die laatste 82 seconden werd een potentiële overwinning nog uit handen gegeven. Winnen met twee punten verschil of verliezen met vijf punten verschil? Het lijkt een kleine marge, maar maandag (20 uur!) kan het een groot verschil zijn.

Thibault Vanderhaegen

Thibault Vanderhaegen is aan een goed seizoen bezig. Hij wil de komende weken verder de kroon op het werk blijven zetten. “Ons seizoen was al geslaagd, maar deze groep wil meer. Of uitgeschakeld worden door Bergen pijnlijk zou overkomen? Daar antwoord ik niet op, we denken gewoon niet aan verliezen. Met een gebrek aan respect voor de tegenstander heeft dat niets te maken. We wisten vooraf dat Bergen sterker zou zijn dan Okapi Aalst. Ze brengen sneller basketbal. Met Nzekwesi hebben ze een sterke grote man onder de borden, maar ook de andere spelers kunnen basketten. We geloven gewoon in onze mogelijkheden.”

Opeenvolging van matchen

De voorbije weken moest Leuven Bears het noodgedwongen stellen met een kleine kern. Thibault Vanderhaegen nuanceert een en ander. “In de Belgische play-offs was de kleine kern soms lastig, omdat we wedstrijden elkaar snel opvolgden. Om de twee dagen werd er gespeeld. Nu hebben we wat meer ruimte tussen de matchen. De blessure van Willems is vervelend, maar Boxus is goed bezig. Ook Tiago Nunes brengt een extra rotatie. Die zullen we maandag zeker kunnen gebruiken in de return tegen Bergen.

Punten

Bergen : Mintogo 11, Nzekwesi 10, Pasalic 3, Tyus 16, Henson 6, Cage 1, Mortant 10, Nichols 13, Penava 4.

Leuven : Heath 9, Allen 18, Cebasek 13, McGlynn 10, Young 11, Boxus 5, Vanderhaegen 3.

Quarters : 22-20, 38-33, 52-51, 74-69.